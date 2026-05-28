Максимум два часа: нардеп объяснил, каких отключений ждать украинцам летом

Украинская энергосистема ухолит в летний сезон в непростом состоянии / © pixabay.com

Реклама

В июле и августе украинцам не стоит ждать длительных блэкаутов по 6–8 часов подряд из-за дефицита в энергосистеме.

Об этом сообщил народный депутат от партии «Слуги народа» Сергей Нагорняк в эфире Ранок.LIVE.

По его словам, ограничений электроэнергии вообще может не быть благодаря солнечным станциям и накопителям. А если отключения и произойдут, то только в самые жаркие дни во время вечерних пиков потребления будут длиться максимум два часа.

Реклама

Нагорняк призывает не паниковать и считает, что серьезных проблем у украинцев не возникнет.

«По моему мнению, этим летом мы должны проходить либо вообще без отключений света, либо из-за дефицита генерации в вечерние часы будут непродолжительные ограничения. И это зависит от конкретных дней, в какую-то сильную жару, но точно не более двух часов», — отметил политик.

Ситуация со светом летом — что известно

Напомним, директор Центра исследования энергетики Александр Харченко заявил, что риск возврата графиков отключений электроэнергии в Украине летом 2026 все еще сохраняется. Основным фактором может стать резкий рост потребления электричества во время жары, когда украинцы будут массово включать кондиционеры, вентиляторы и охлаждающее оборудование.

В то же время, ситуация напрямую зависит и от дальнейших атак РФ по энергетической инфраструктуре.

Реклама

По его словам, критическим для системы может стать период, когда температура воздуха будет стабильно держаться на уровне +30 градусов и выше.

«Летом возможны отключения, если будет жара +30, но они будут минимальны или вообще могут отсутствовать. Условие — РФ атакует так, как атакует сейчас. Если Россия продолжит массированные удары по генерации и подстанциям, а жара совпадет с пиковым потреблением, система может потребовать краткосрочной балансировки из-за ограничений для населения и бизнеса», — отметил эксперт.

Новости партнеров