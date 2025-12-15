Малая генерация электроэнергии: эксперт рассказал, как уменьшить отключение света

Отключение света / © ТСН

Реклама

Большое количество объектов малой генерации может облегчить ситуацию и уменьшить количество отключений света.

Об этом в эфире «КИЕВ24» заявил эксперт по энергетическим вопросам Геннадий Рябцев, комментируя нынешнее энергетическое положение.

«Если, например, выведена из строя магистральная линия электропередач, то это не означает, что полностью обесточен весь питающий эта линия регион. Потому что если в системе работает большое количество малых энергетических установок, которые объединены в малой сети, ну и присоединены к объединенной энергосистеме, то оператор системы распределения может обеспечить питание абсолютного большинства потребителей, прежде всего, объектов критической инфраструктуры», — пояснил эксперт.

Реклама

Если в этих подсистемах будет большое количество объектов малой генерации, не обязательно огромных ТЭЦ, это облегчит ситуацию на местах и уменьшит продолжительность отключения для бытовых и промышленных потребителей, добавил он.

Ранее сообщалось, что, по оценкам директора энергетических программ Центра Разумкова Владимира Омельченко, хотя локальные длительные отключения света возможны, полностью обесточить Украину в этом году враг не сможет.