"Малая, ты едешь с нами": в Полтаве бизнесмен и полицейский жестоко избили заступившегося за девушку парня – соцсети

В Сети утверждают, что среди нападающих – местный "уголовный авторитет" и полицейский. В полиции подтвердили, что их работник действительно был на месте конфликта.

В Полтаве криминальный "авторитет" и полицейский избили парня, защищавшего девушку.

Об этом сообщили местные паблики и опубликовали видеоконфликт.

Инцидент произошел 2 ноября в местном ресторане Shade. Сообщается, что у пострадавшего сломан нос, сотрясение мозга и кровь в почках. Его забрала "скорая".

Судя по контексту видео, злоумышленники приставали к девушке и требовали, чтобы она уехала с ними, а парень встал на защиту любимой. За это его жестоко избили четыре человека.

"Компания из четырех мужчин, среди которых были бизнесмен и начальник райотдела полиции, обратили внимание на девушку, которая отдыхала с парнем. Полицейский подошел к молодым людям и заявил: "Малая, ты поедешь с нами". После того, как парень вступился за подругу, мужчины начали его избивать прямо в заведении", – пишет паблик "Скадовский защитник".

На место прибыли работники охранной фирмы, но вмешиваться в драку не стали. Позже владелица ресторана отказалась предоставить полиции видео с камер наблюдения, поскольку получила угрозы.

В Сети утверждают, что среди нападающих на парня – местный авторитет Александр Павлюченко и заместитель начальника Киевского райотдела полиции – Александр Перели.

Реакция полиции

"В ходе проведения первоочередных следственных действий предварительно установлено, что между посетителями ресторана произошел конфликт, в результате которого телесные повреждения получил один из мужчин", – говорится в сообщении полиции Полтавской области.

Возбуждено уголовное производство по ст. "легкие телесные повреждения". Уголовное производство направлено в ГБР для проведения досудебного расследования.

Также руководством полиции области назначено служебное расследование. На его период полицейский, находившийся на месте во время конфликта, отстранен от исполнения служебных обязанностей.

"По результатам служебного расследования действиям полицейского будет дана принципиальная оценка в соответствии с требованиями действующего законодательства и приняты строжайшие меры дисциплинарного влияния", — заверили в полиции.

Ранее сообщалось, что в Киеве пьяный чиновник НБУ угрожал оружием бойцу-добровольцу.

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