Мальчик из Ровно после смерти спас жизнь трем детям (фото)

Родители 4-летнего мальчика дали согласие на посмертную пересадку органов, чтобы спасти жизнь трем другим детям.

Мальчик из Ровно после своей смерти спас жизнь трем детям.

Об этом передают Минздрав и Украинский центр трансплант-координации.

Родители 4-летнего мальчика согласились на посмертную пересадку органов, чтобы подарить шанс на жизнь другим детям. Причина смерти – кровоизлияние в мозг, вызванное аневризмой. По словам медиков, шансов на спасение не было, и родители дали согласие на забор органов.

В тот же день медики Институт сердца Минздрава Украины пересадила сердце 6-летней Соломии, страдавшей дилатационной кардиомиопатией. К трансплантации были задействованы 18 врачей Института сердца.

4-летний мальчик из Ровно стал донором сердца, почек и печени для троих детей / Фото: Министерство здравоохранения Украины

"Около часа ночи операцию завершили, еще два часа Соломия оставалась подключенной к аппарату искусственного дыхания, а уже к утру ее легкие и донорское сердце работали слаженно", – говорится в сообщении.

Медики и отцы Соломии даже позволили маме донора послушать, как бьется сердце ее сына в груди спасенной девочки.

12-летнему Антону оккупированной части Херсонской области пересадили обе почки. Более 3 лет он ждал трансплантации и жил в Охматдете. Эта операция стала для него просто спасительной. Из-за возрастной разницы и разной массы тела Антону пересадили сразу обе почки. Трансплантированные органы обладают способностью расти в новом организме.

Новую печень получил 15-летний Дмитрий из Кировоградской области. Юноша имел цирроз печени неуточненной этиологии и по статусу экстренности нуждался в неотложной пересадке органа.

"Пациенты обоих центров находятся в реанимациях, их состояние соответствует уровню перенесенного оперативного вмешательства", — отметили медики.

Ранее сообщалось, что в Украине впервые пересадили сердце 6-летнему ребенку.

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