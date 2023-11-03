Мальчик из Украины погиб в результате мощного шторма "Киаран" в Бельгии: подробности трагедии

Шторм "Киаран", свирепствующий в Западной Европе, стал причиной смерти по меньшей мере 12 человек, среди которых — пятилетний украинский мальчик.

Украинский мальчик погиб в бельгийском городе Гент из-за безумного шторма. Там зафиксировали ветер скоростью 207 км/ч.

О трагическом инциденте сообщает BBC News Украина со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.

"Можем подтвердить гибель украинского мальчика в Генте по причине несчастного случая. Сочувствуем родителям. Наше посольство в Бельгии на связи с полицией и социальными службами, а также родными", — отметили в МИД.

По информации бельгийских СМИ, пятилетний мальчик и еще один трехлетний ребенок находились на площадке, когда во время шторма на них упали ветки деревьев. Мальчик был госпитализирован, но от полученных травм он скончался. Другой ребенок получил легкие травмы, которые не угрожают его жизни.

Кроме того, в Генте погибла также и 64-летняя немка, на которую упало сломанное дерево в парке. Вместе с ней была ее дочь, получившая перелом ноги.

Шторм также вызвал наводнения в Италии, от которых в частности пострадал итальянский регион Тоскана. Там погибли по меньшей мере пять человек, а еще несколько считаются пропавшими без вести.

Красный уровень метеорологической угрозы также был объявлен в Словении и Хорватии. Синоптики предупредили о сильных ветрах, граде и грозах, а власти Словении заявили об одном из сильнейших циклонов за последние 10 лет.

Напомним, шторм "Киаран", бушующий на северо-западе Европы, достался Британии, Франции, Испании и Нидерландам, нанеся странам разрушительные последствия. ТСН.ua собрали все, что известно о последствиях непогоды.