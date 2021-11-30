Мальчик неделю пробыл в больнице: в Запорожье блогеры ради развлечения хотели похитить 12-летнего школьника

Блоггеры хотели снять видео, чтобы "продемонстрировать, как легко угнать ребенка".

В Запорожье местные блоггеры ради популярности в социальных сетях пытались похитить 12-летнего мальчика. Ребенку удалось скрыться, однако из-за стресса школьник еще неделю пробыл в больнице.

Об этом говорится в сюжете 2+2.

По данным издания трое блоггеров на Mercedes-Benz G-Class хвастались в соцсетях, которые будут ездить по селам и похищать детей. На остановке они увидели свою жертву — возвращавшегося из школы 12-летнего Тимура. Они пытались заставить мальчика сесть в машину.

"Он звал на помощь, кричал", – говорит бабушка ребенка Лиана Домченко.

То, как они хотят похитить ребенка, блогеры снимали на видео. Мальчику удалось вырваться и спрятаться в местном магазине. Мать Тимура рассказала, что ее сын из-за стресса неделю пробыл в больнице.

Продавщица киоска Светлана Борисенко отметила, что мальчик в тот день прибежал в ее магазин, он был очень напуган, рассказал, что его хотели похитить, и попросил о помощи.

Родители потерпевшего мальчика на место происшествия вызвали полицию, однако они убеждают, что блогеры могут избежать ответственности, поскольку их родители якобы знакомы с полицией. По словам юриста, готовятся заявления в суд о бездействии органа досудебного расследования. В полиции говорят, что оформили инцидент в рамках закона. По данным правоохранителей, блогеры хотели снять видео, чтобы "продемонстрировать, как легко похитить ребенка".

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