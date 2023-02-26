Мальчик Петрович из фильма "Год" Дмитрия Комарова нашел маму: стало известно, где она была

Оккупанты удерживали женщину в тюрьме в одном из захваченных админзданий Рубежного.

Одним из героев фильма "Год" журналиста Дмитрия Комарова о том, каким был 2022-й — год полномасштабной войны России против Украины, стал 5-летний мальчик из Рубежного Луганской области.

Подробности и продолжение истории Петровича рассказал глава Луганской ОВ Сергей Гайдай.

По его словам, мальчик нашел свою маму.

Гайдай также сообщил, что в апреле 2022-го в Рубежном был ад, город частично оккупировали россияне, постоянно шли бои.

В 20 числах апреля нацгвардейцы во время патрулирования улицы Рубежного нашли там двух мальчиков. Взрослых с ними не было.

Военные перевезли детей в Северодонецкую больницу, их накормили.

Впоследствии выяснили, что отец был в Полтаве, с ним связались и уже на следующий день машина "скорой" доставила детей в Полтавскую область. Тогда о матери еще ничего не было известно.

"Через несколько дней к позициям ВСУ в Рубежном пришла женщина, которая искала своих детей, рассказал Гайдай. В начале апреля россияне остановили ее на улице и отправили в организованную тюрьму в одном из захваченных админзданий Рубежного. Женщина рассказала, что ее избивали, издевались, шантажируя детьми, заставляли разведывать позиции украинских военных", — рассказал Гайдай.

Впоследствии женщину отпустили.

Дома детей она уже не застала, поэтому пошла их искать.

"Сейчас семья вместе", – сообщил Гайдай.

Напомним, журналист Дмитрий Комаров встретил мальчика Петровича в апреле в больнице Северодонецка.

Мальчик рассказал, что его мама исчезла, а папа находится на заработках. Петрович с братиком неделю жили сами, пока их не нашли украинские военные и доставили в больницу.

"Нам надо уехать отсюда. Бомбят... Рядом попала ракета, когда мы с братиком спали. От дома ничего не осталось, только маленькие кусочки. Отвезете нас к папе?" – спросил тогда малыш журналиста.

Напомним, премьера фильма "Год" Дмитрия Комарова состоялась 24 февраля на 1+1 Украина к годовщине полномасштабного вторжения. Дмитрий был первым журналистом, который своими глазами увидел и снял ужасы только что освобожденных Бучи, Ирпеня и Гостомеля.

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