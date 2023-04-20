"Мальчик" с банки сгущенки помогает ВСУ: "гоняет тачки", находит рации и собирает аптечки (фото)

Наверное, всем знакомо сгущенное молоко с изображением белокурого мальчика на этикетке. Как оказалось, это детский портрет Александра Бабича. Это одесский историк и краевед, а ныне волонтер, который помогает Вооруженным силам Украины — "гоняет тачки", находит рации и собирает аптечки.

Об этом 20 апреля рассказал одесский журналист Денис Соколов в своем Twitter.

"В Одессе многие об этом знают: Саша — это брендфейс сгущенки. Тот самый завод в Первомайске строил его дед, работал там его отец, ну и так получилось, что маленького ребенка сфоткали для этикетки сгущенки. Но известен стал не этим. А тем, что Саша — один из самых выдающихся одесских историков. У него есть крутая книга и лекции об Одессе периода оккупации немцами-румынами и подполья. Он среди первых работал с рассекреченными архивами КГБ", — рассказал Денис Соколов.

Александр Бабич/Фото: Денис Соколов

Кто такой Александр Бабич

Александр Бабич основал туристическое агентство "Тудой-Сюдой" в Одессе. Он автор книг, сценариев и статей об истории Украины и Одессы. Также историк не раз принимал участие в археологических раскопках на территории Одессы и области.

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Сейчас Бабич волонтерит — "гоняет" автомобили, находит рации и собирает аптечки для ВСУ. Украинским защитникам он помогает с 2014 года.

"В день гибели Да Винчи он выложил совместную фотографию с Дмитрием и Алиной по прогулке в Одессе. По этическим причинам пусть она останется на его странице. Но знайте, что вот такой светлый ребенок со сгущенки сейчас такой правильный и светлый дядя", — написал Денис Соколов.

Александр Бабич/Фото: Денис Соколов

Мальчик со сгущенки

В 2017 году историк Александр Бабич рассказал историю о своем портрете. Он объяснил, что его дедушка работал заместителем директора Первомайского молочноконсервного завода, поэтому он мог себе позволить "роскошь стать лицом сгущенки".

"Лет 40 с лишним назад Витя Усович нарисовал мой портрет, чтобы потом из него сделать этикетку на банке сгущенки. После нескольких художественных и полиграфических трансформаций большого моего лика стало много, толку от этого мало", — писал Александр Бабич на своей странице в Facebook.

Скриншот со страницы Александра Бабича в Facebook

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