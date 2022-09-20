Маленькая хитрость, чтобы комнатные растения цвели долго и пышно

Если ваш любимый комнатный цветок давно не цвел, стоит обратить внимание на одну маленькую хитрость. Читайте про нее в материале ТСН.ua.

Оказывается, существует одна маленькая хитрость, которая помогает комнатным растениям пышно и долго цвести. Для этого используют специальную подкормку, которую вносят в период бутонизации.

Готовить подкормку достаточно просто. Для этого вам понадобится только касторовое масло. Как результат комнатное растение цветет долгое время, а сами соцветия получаются пышными и приобретают насыщенный цвет.

Как приготовить подкормку с касторовым маслом?

Нужно взять 1 л отстоявшейся воды комнатной температуры и добавить к ней 1 чайную ложку касторового масла. Затем нужно плотно закрутить крышку бутылки и хорошо взболтать содержимое.

Лимонное масло должно измельчаться на отдельные маленькие фракции и хорошо смешаться с водой. Тогда она точно не обожжет корневую систему цветка.

Подливать комнатные растения нужно сразу после взбалтывания подкормки, пока касторовое масло еще не поднялось на поверхность.

Если цветок цветет всего раз в год, то одной подкормки будет достаточно, а если комнатное растение цветет почти постоянно, рекомендуется подкармливать его раствором с касторовым маслом раз в месяц.