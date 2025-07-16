Чебачок амурский. Фото: Seotaro\CC BY-SA 3.0

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В украинских реках и прудах стремительно распространяется чужеродная рыбка — амурский чебачок. Она родом с Дальнего Востока, в частности Японии и Китая. Еще несколько лет назад в наших водоемах ее почти не было, а теперь она буквально везде.

Об этом рассказала ихтиолог Института зоологии НАН Украины Юлия Куцоконьв комментарии «Телеграфу».

«Он имеет определенные температурные ограничения, поэтому на севере Украины чебачка невозможно было встретить раньше, но теперь Украина фактически им завоевана. Всюду, где проводились мероприятия по разведению дальневосточных рыб, он попал как дополнительный „подарок“», — отметила ученая.

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Она добавила, что причиной распространения рыбы является глобальное потепление.

Несмотря на свои небольшие размеры (до 10 см), чебачок очень агрессивен. Он поедает икру, мальков, корм других рыб, а еще обгрызает плавники более крупных видов. Несмотря на попытки борьбы с этим видом, результатов почти нет.

«Ибо чем же ты исправишь тех инвазивных вселенцев, если они толерантны ко всему практически? Значительно толерантнее, чем наши аборигенные виды, или ценные промышленные, которые хотят разводить», — добавила Куцоконь.

И хотя определенные хищники, например щука или окунь, таки могут им питаться, полностью сдержать его распространение не удается.

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«Наоборот считается, что щука и окунь могут его тоже есть. Кроме того, в естественных водоемах, где много других видов, присутствует течение, чебачок будет в меньших количествах», — добавила ихтиолог.

Чебачок амурский

Амурский чебачок (лат. Pseudorasbora parva) — это маленькая пресноводная рыбка из семейства карповых. Ее естественная среда обитания — реки и озера Дальнего Востока: Япония, Китай, бассейн реки Амур. Взрослые особи вырастают в среднем до 8-10 сантиметров, имеют серебристое тело, сжатое по бокам.

В Европу этот вид случайно завезли еще в 1960-х годах. С тех пор чебачок быстро распространился и получил репутацию одного из самых агрессивных инвазивных видов.

Он легко приспосабливается к новым условиям, быстро размножается, поедает планктон, икру, мелких беспозвоночных и может вытеснять местные виды рыб. В Украине амурский чебачок уже встречается во многих водоемах и создает серьезную угрозу для рыбного разнообразия.

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Напомним, в последнее время украинские рынки и супермаркеты испытывают существенный дефицит таких популярных видов рыбы, как толстолоб и щука. Ихтиологи связывают это с существенным сокращением объемов вылова, что произошло из-за военных действий в стране.