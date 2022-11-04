"Маленькая Венеция": мэр Николаева рассказал о проблемах с водой в городе

В Николаеве, который с апреля оказался без стабильного вдогона, увеличилось количество прорывов труб. Ведь она идет теперь из Южного Буга и имеет соленость, а потому разрушает сети.

Об этом сказал городской голова Александр Сенкевич.

Мэр города шутит, что Николаев "превращается" в маленькую Венецию. Ведь из-за соленой воды в трубах количество порывов увеличилось в 20 раз.

"Это значит, что сегодня у нас не Николаев, а какая-то маленькая Венеция, всюду течет вода, с которой борются команды нашего водоканала, а также привлечены 8 подрядных организаций", – говорит Сенкевич.

К слову, в Николаеве из-за солености и жесткости вода непригодна для приготовления пищи. Питьевую воду развозят специальные машины, в городе копают скважины и обустраивают точки раздачи воды.

Как сообщалось, в Николаевской области формируют списки людей, которые смогут бесплатно получить дрова от государства. Речь идет о жителях населенных пунктов на первой линии фронта, в домах которых нет электроснабжения.

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