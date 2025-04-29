- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 64
- Время на прочтение
- 1 мин
Маленькие проказники решили согреться: в Ужгороде дети подожгли авто ради развлеченния
Полиция призывает родителей быть более внимательными к своим детям.
В Ужгороде на рассвете 29 апреля на улице Капушанской занялась легковушка, которая больше года стояла на автостоянке. На место происшествия выехали быстро выяснившие патрульные и следователи: пожар был не случайностью, а результатом поджога — правда, не преступного, а детского.
Об этом сообщили в полиции региона.
Вблизи места возгорания полицейские обнаружили четырех детей в возрасте от 9 до 11 лет.
Сейчас дети вместе с родителями находятся в отделении полиции, где дают объяснения. К счастью, никто не пострадал, но сам инцидент вызвал немалую обеспокоенность. Правоохранители выясняют все детали и определяются с юридической квалификацией происшествия.
Напомним, в Ужгороде из школы полиция эвакуировала учеников из-за обнаружения подозрительного предмета, похожего на миноментную мину. Выяснилось, что мину в школу принес в рюкзаке пятиклассник.