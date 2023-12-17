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Маленьким херсонцам устроили новогодний концерт в укрытии – видео, фото

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
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Время на прочтение
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Маленьким херсонцам устроили новогодний концерт в укрытии – видео, фото

Подарки для маленьких херсонцев / Фото: Начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко

Оккупанты ежедневно обстреливают город с оккупированного левобережья Днепра.

В Херсоне детям организовали новогодний концерт в укрытии, поскольку оккупанты ежедневно атакуют город.

Видео и фото показал глава Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко.

"Сейчас происходят настоящие чудеса. Здесь можно не только спрятаться от вражеских обстрелов, но и отпраздновать. Такие реалии и лишить детей ощущения праздника никак нельзя. Все мы надеемся, что следующие новогодне-рождественские праздники мы встретим на нашей площади Свободы. Как мы привыкли. А пока так, в безопасном месте, но со всеми праздничными атрибутами и надеждой на Победу", — прокомментировал Мрочко.

Дети в укрытии во время праздничного концерта в Херсоне / ©
Дети в укрытии во время праздничного концерта в Херсоне
Дети в укрытии во время праздничного концерта в Херсоне / ©
Дети в укрытии во время праздничного концерта в Херсоне

Он также добавил, что в Херсоне в безопасных условиях организуются небольшие мероприятия и подарки для малышей.

Сегодня, 17 декабря, маленьких херсонцев поздравили с грядущими праздниками и подарили чудеса. Более 70 детей в возрасте от 7 до 12 лет получили яркие впечатления и приятные воспоминания о празднике.

Напомним, в Киеве детей погибшего воина не пустили в укрытие из-за собаки: подробности скандала.

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Просмотры
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