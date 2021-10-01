Маленький Давид будет расти без мамы: подробности смерти роженицы в больнице Харькова

Маленький Давид будет расти без мамы: подробности смерти роженицы в больнице Харькова

Женщина находилась в больнице 2 недели и была подключена к ИВЛ.

В Харькове в инфекционной больнице 29 сентября умерла 37-летняя роженица, у которой коронавирус поразил 90% легких. Женщина успела родить мальчика, а через две недели после этого ее сердце остановилось.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL.

37-летняя роженица Елена С* попала в больницу в крайне тяжелом состоянии. Сначала врачи положили женщину на кислородный концентратор, но потому, что коронавирус прогрессировал, было принято решение сделать Елене кесарево сечение и спасать ребенка.

Так, 14 сентября на свет появился маленький Давид. Несмотря на опасения врачей, у ребенка раскрылись легкие, но некоторое время он находился в палате интенсивной терапии.

Маме Давида становилось все хуже. Когда сатурация сильно упала и женщину пришлось интубировать, у нее уже было тотальное поражение легких. В результате сердце пациентки не выдержало.

Подруга умершей Елены Инна Тасун в соцсетях рассказала, что Елена была "спокойной, открытой и веселой", а ее беременность была долгожданной.

"Страшно представить, как родиться, а мамы рядом нет. Уколы, капельницы, и нет мамы. Мне жутко до мозга костей", — написала она.

Маленького Давида будет воспитывать его отец с бабушкой. Роженица была родом из Харьковской области — прививку она из-за беременности не делала.

Сейчас в Харьковской областной больнице лежат с коронавирусом еще девять будущих мам.

Напомним, что в Харькове коронавирус унес жизни роженицы. Женщина попала в больницу в тяжелом состоянии с диагнозом COVID-19.

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