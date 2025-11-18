Маленький герой Харькова: 8-летний мальчик спас себя и бабушку во время пожара (фото)

Артем, спасатель, и пожарная команда

В Харькове 8-летний Артем стал настоящим героем. Во время пожара в собственной квартире мальчик проявил смелость и хладнокровие, спасая свою жизнь и жизнь бабушки.

Об этом сообщили в ГСЧС Украины.

Из-за короткого замыкания в квартире мальчика возникло возгорание. Артем не растерялся и позвонил на «101», четко назвав адрес и сообщив: «Пожар в моей квартире и со мной бабушка, которая не может сама выйти!» — говорится в сообщении.

Пожарные мгновенно прибыли на место происшествия. Дым шел из окна 4-го этажа 9-этажки. Чрезвычайники быстро вывели Артема и его бабушку на свежий воздух невредимыми, а пожар ликвидировали.

Быстрая и правильная реакция мальчика спасла две жизни

ГСЧС обратилось к родителям, чтобы они учили, как действовать в экстренных ситуациях и не растеряться.

«Уважаемые родители, не оставляйте детей без присмотра и научите их: как действовать в чрезвычайных ситуациях; как правильно вызвать помощь („101“, „102“, „103“, „112“); как четко назвать свой адрес и всю необходимую информацию», — говорится в сообщении.

