Маленький герой Харькова: 8-летний мальчик спас себя и бабушку во время пожара (фото)
В Харькове 8-летний ребенок спас свою жизнь и жизнь бабушки во время пожара, проявив необыкновенную смелость.
В Харькове 8-летний Артем стал настоящим героем. Во время пожара в собственной квартире мальчик проявил смелость и хладнокровие, спасая свою жизнь и жизнь бабушки.
Об этом сообщили в ГСЧС Украины.
Из-за короткого замыкания в квартире мальчика возникло возгорание. Артем не растерялся и позвонил на «101», четко назвав адрес и сообщив: «Пожар в моей квартире и со мной бабушка, которая не может сама выйти!» — говорится в сообщении.
Пожарные мгновенно прибыли на место происшествия. Дым шел из окна 4-го этажа 9-этажки. Чрезвычайники быстро вывели Артема и его бабушку на свежий воздух невредимыми, а пожар ликвидировали.
Быстрая и правильная реакция мальчика спасла две жизни
ГСЧС обратилось к родителям, чтобы они учили, как действовать в экстренных ситуациях и не растеряться.
«Уважаемые родители, не оставляйте детей без присмотра и научите их: как действовать в чрезвычайных ситуациях; как правильно вызвать помощь („101“, „102“, „103“, „112“); как четко назвать свой адрес и всю необходимую информацию», — говорится в сообщении.
