Маленький герой: как потерявший руку мальчик, после обстрела в Кривом Роге, борется за новую жизнь

Последствия атаки РФ на Кривой Рог / © Суспільне

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Восьмилетний Матвей Головко, пострадавший во время ракетного удара российских войск по Кривому Рогу 4 апреля, продолжает борьбу за полноценную жизнь.

Как сообщает местное издание «Сейчас: Кривой Рог», в день трагедии мама мальчика закрыла его своим телом. Она погибла на месте, а Матвея удалось спасти.

Мальчик, потерявший руку и маму в результате атаки, сейчас проходит реабилитацию и вдохновляет окружение своей силой духа.

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Сначала его состояние стабилизировали в Кривом Роге, после чего доставили в медицинское учреждение в Днепре. В течение недели врачи боролись за его левую руку, пытаясь спасти ее. Они буквально «собирали» концовку по частям, но из-за угрозы сепсиса ее пришлось ампутировать выше локтя.

Несмотря на травму и потерю самого близкого человека, мальчик не теряет веры в жизнь.

«Матвей стал настоящим примером несокрушимости для украинцев. Он улыбается тем, кто рядом и поддерживает его», — говорится в сообщении.

© Фото из открытых источников

Напомним, 4 апреля российские войска ударили по жилому микрорайону Кривого Рога кассетной баллистической ракетой. Среди погибших 9 детей: в ООН заявили, что Россия одним ударом убила самое большое количество детей с начала полномасштабного вторжения.