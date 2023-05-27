"Маленький клубочек сидел в траве и стонал": в полиции рассказали, как нашли 2-летнюю Виолетту Мужечук

В полиции уверяют, что это впервые за их службу им удалось найти 2-летнего ребенка через четыре дня после исчезновения.

2-летняя Виолетта Мужечук из Харьковщины, которая четыре дня провела в лесу, чувствует себя удовлетворительно. Полиции удалось разыскать заблудившуюся девочку благодаря тому, что она застонала, прячась в траве.

Об этом сообщает полиция Харьковской области.

Полиция сообщила, что они совместно со спасателями, волонтерами и неравнодушными каждый день разыскивали девочку. Также с фронта вернулся отец ребенка и присоединился к поисковым группам. 27 мая полиция решила увеличить количество людей, которые занимались поиском Виолетты Мужечук до почти тысячи человек, охватив таким образом большую территорию. Ребенка искали по полям, лесам, заброшенным зданиям, водолазы прочесывали водоемы.

В полиции рассказали историю удивительного спасения 2-летней Виолетты. / Фото: Facebook/Полиция Харьковщины

Проблема заключалась в том, что Виолетта очень маленькая и она могла просто потеряться в траве. Также полиция боялась, что вокруг много диких животных, которые могли напасть на 2-летнюю девочку. 27 мая во время прочесывания леса один из полицейских услышал стон ребенка в траве и именно это помогло найти Виолетту.

"Если бы она не застонала на тот момент, возможно, ее бы и не заметили. Это такой маленький клубочек, сидевший в траве. Она была по размеру как котенок", — сказал начальник управления уголовного розыска полиции Харьковщины Роман Иващенко.

2-летняя Виолетта Мужечук была в лесу. / Фото: Facebook/Полиция Харьковщины

Роман Иващенко то, что Виолетту нашли живой, называет настоящим чудом.

"Таких эмоций никто из нас еще не получал. Когда мы увидели ее живой — это были муравьи по телу и слезы. Она сидела под деревом. Она застонала и ребята ее услышали. Там очень плотный и большой лес. Большое чудо, что дикие животные ее не тронули. Когда мы прочесывали лес, нас кусали насекомые и мы думали, как ребенок от такого выживет. На ее теле были царапины от веток. Однако никаких серьезных ранений не было", — добавил начальник управления уголовного розыска полиции Харьковщины.

После того, как девочку нашли, позвонили ее матери и сообщили, что Виолетта жива. Полиция вызвала скорую и поехала на встречу медикам. Врачи существенных повреждений на теле девочки не обнаружили, ее госпитализировали для дальнейшего осмотра.

Заместитель начальника ГУНП в Харьковской области Вячеслав Давыденко рассказал, что это впервые за его службу произошло настоящее чудо, когда такого маленького ребенка нашли живым после четырех суток поисков.

Поиски 2-летней Виолетты Мужечук: что известно

Двухлетняя Виолетта Мужечук из села Скрипаи Харьковской области исчезла 23 мая. Она пошла на прогулку вместе с братом-близнецом. Впоследствии мальчик вернулся и не мог объяснить, куда делась сестра.

После этого полиция и неравнодушные четыре дня искали девочку, прочесывая леса, поля и заброшенные здания. Мать девочки воспитывает четырех детей, отец на фронте защищает Украину. Женщина подозревала, что ее ребенка могли похитить.

Однако 27 мая в полиции сообщили, что нашли Виолетту в 10 километрах от ее дома. Она заблудилась в лесу.

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