Маленький мальчик потерялся в лесу Ивано-Франковской области: его ищут вторые сутки

Спасатели ищут пропавшего в лесу ребенка

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Во вторник, 17 июня в лесу вблизи села Троица Коломыйского района Ивано-Франковской области исчез ребенок. Поиски 6-летнего мальчика продолжаются вторые сутки.

Об этом сообщает ГСЧС Франковщины.

Что известно об исчезновении ребенка в лесу Ивано-Франковской области

На утро 19 июня известно, что спасатели работают в круглосуточном режиме и не прекращали поиски даже в ночное время.

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Вовлечены БпЛА с тепловизионными камерами, что позволяет эффективно обследовать территорию в условиях недостаточной видимости.

«В настоящее время обследовано около 850 га местности, из которых 780 га — лесной массив. С помощью беспилотников проверено еще 900 га территории. Отдельные участки проверяются повторно. Водолазы обследовали 9 водоемов общей площадью 4805 кв. м», — отчитались спасатели.

С родными пропавшего ребенка постоянно работает психолог ГСЧС.

К проведению поисково-спасательной операции привлечены 361 человек и 45 единиц техники, в том числе 9 БпЛА и 4 кинологи со служебными собаками. От ГСЧС работают 139 спасателей, 27 единиц техники, 4 БПЛА и кинолог с собакой.

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Напомним, на Коломыйщине Ивано-Франковской области 6-летний мальчик скрылся в лесном массиве вблизи села Троица.

Известно, что ребенок гулял с мамой вблизи села в лесу, и в какой-то момент исчез из поля зрения. Женщина подождала, не вернется ли он домой, потом обратилась за помощью. На поиски бросились спасатели, полицейские, кинологи, волонтеры, водолазы. С воздуха территорию проверяют беспилотные летательные аппараты.

Пока попытки отыскать пропавшего ребенка напрасны. Поиски осложняются тем, что у мальчика есть расстройства аутичного спектра и он не разговаривает.