Маленькое сердце не выдержало: в Лисичанске умер ребенок, в дом которого прилетел снаряд оккупантов

Девочке было 1 год и 7 месяцев.
В больнице скончалась девочка из Лисичанска Луганской области: в дом семьи 30 марта прилетел российский снаряд.
Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.
"Маленькая крошка из Лисичанска умерла. После второй тяжелой операции, маленькое сердце не выдержало. Ангелу было 1 год и 7 месяцев. Легких облаков", — написал глава ОГА.
По словам Гайдая, накануне в дом семьи в Лисичанске прилетел снаряд. Вся семья получила ранения. Пока родители находятся в удовлетворительном состоянии. Тем временем врачи продолжают бороться за старшего брата, "убитой орками маленькой лисичанки".
Как сообщалось, российская армия избивает из всех видов тяжелого вооружения по городам Луганской области. В частности, в Лисичанске в результате вражеских атак два человека погибли. По словам Гайдая, накануне каждая из трех основных частей населенного пункта страдала от артиллерии и "Градов. Несколько пострадавших и погибших лисичан часами невозможно было забрать с улиц.