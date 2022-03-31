Маленькое сердце не выдержало: в Лисичанске умер ребенок, в дом которого прилетел снаряд оккупантов

Маленькое сердце не выдержало: в Лисичанске умер ребенок, в дом которого прилетел снаряд оккупантов

Девочке было 1 год и 7 месяцев.

В больнице скончалась девочка из Лисичанска Луганской области: в дом семьи 30 марта прилетел российский снаряд.

Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

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"Маленькая крошка из Лисичанска умерла. После второй тяжелой операции, маленькое сердце не выдержало. Ангелу было 1 год и 7 месяцев. Легких облаков", — написал глава ОГА.

По словам Гайдая, накануне в дом семьи в Лисичанске прилетел снаряд. Вся семья получила ранения. Пока родители находятся в удовлетворительном состоянии. Тем временем врачи продолжают бороться за старшего брата, "убитой орками маленькой лисичанки".

Как сообщалось, российская армия избивает из всех видов тяжелого вооружения по городам Луганской области. В частности, в Лисичанске в результате вражеских атак два человека погибли. По словам Гайдая, накануне каждая из трех основных частей населенного пункта страдала от артиллерии и "Градов. Несколько пострадавших и погибших лисичан часами невозможно было забрать с улиц.

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