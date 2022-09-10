Мало снега и теплая погода: синоптики предусмотрели, какой будет зима в Украине

Предыдущие несколько лет зимняя среднесуточная температура колебалась от -5 до +5 градусов Цельсия, и эта тенденция должна сохраниться.

В 2022-2023 годах зима в Украине должна быть теплой и без осадков.

Об этом пишет "Обозреватель", ссылаясь на заведующую отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Веру Балабух.

По ее словам, пока синоптикам сложно предусмотреть погоду ближайшей зимой, но актуальные прогнозы обещают тепло.

За последние годы не было холодных зим, температура воздуха только повышается, что особенно ощущается в декабре-феврале.

В то же время синоптики сайта Wisemeteo считают, что следующая зима будет мало чем отличаться от предыдущей. Средняя температура прогнозируется на уровне 0 градусов, а осадки ожидаются нечасто.

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