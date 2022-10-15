Мало снега и высокие температуры: климатолог рассказала, какой будет зима в Украине

По прогнозам, в нынешнем году в Украине зима ожидается теплой.

Этой зимой январь – будет самым холодным месяцем. Однако его средняя температура может на 2 °С превышать климатическую норму.

Об этом рассказала заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС Вера Балабух, передает zn.ua.

"Вероятность того, что на протяжении зимы возможны аномально высокие температуры, составляет 40-50% и более, тогда как вероятность аномально низких температур, когда минимальная температура воздуха будет опускаться ниже -10...-15°С, составляет 10-30% и меньше. То есть у холода шансов этой зимой гораздо меньше, чем у тепла", — отметила она.

Снега зимой будет мало. В то же время ожидаются дожди и мокрый снег.

Так, по ее словам , в январе температурные показатели будут колебаться в пределах от +1…+2 °С на юге страны до -2… -3 °С на северо-востоке и востоке.

В декабре средняя температура может колебаться от -1...-2°С до +3°С и выше. При этом на значительной территории страны, за исключением северных, восточных областей и Карпатского региона, средняя температура воздуха в декабре может быть от 0 до +3 °С.

В феврале тоже будет не очень холодно : средняя температура воздуха будет колебаться от +2 ° С на юге до -2 ° С – на северо-востоке. Отрицательная средняя температура от 0 до -2 °С и ниже будет характерна в декабре только для северных, центральных, восточных областей страны и высокогорья Карпат.

Напомним, синоптик рассказал, когда в Украине наступит пик бабьего лета.

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