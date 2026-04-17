Малолетняя девушка обвинила отчима в сексуальном насилии
Потерпевшая 16-летняя девушка вместе с братьями и матерью страдала от физической агрессии мужчины.
В Винницкой области следователи полиции объявили о подозрении 34-летнему мужчине, которого обвинили в развращении и сексуальном насилии в отношении своей малолетней падчерицы.
Об этом сообщили в полиции Винницкой области.
По информации следственного управления, о преступлении сообщила 16-летняя потерпевшая во время пребывания в специальном учреждении для лиц, пострадавших от домашнего насилия. Туда она вместе с малолетними братьями и матерью была помещена после физической агрессии со стороны отчима
Действия отчима квалифицируют по ч. 2 ст. 156 УКУ (развращение малолетней) и ч. 6 ст. 153 УКУ (сексуальное насилие).
Мужчина задержан, суд принял решение о помещении подозреваемого в следственный изолятор на срок 60 суток без возможности внесения залога.
Ему грозит до 15 лет лишения поли или пожизненное заключение.
