Польськое воеводство предоставило 3 млн злотых для поддержки вынужденных переселенцев во Львовской области

Польськое воеводство предоставило 3 млн злотых для поддержки вынужденных переселенцев во Львовской области

На днях по инициативе Малопольского воеводства Республики Польша во главе с маршалком Витольдом Козловски Львовская ОВА заключила договор о предоставлении финансовой поддержки Украине.

Речь идет о трех миллионах польских злотых.

Об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий.

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Полученную помощь планируют направить на следующие направления:

обеспечение вынужденных переселенцев соответствующими условиями проживания, средствами личной гигиены, медицинскими средствами и оборудованием, продуктами и предметами первой необходимости для удовлетворения первичных потребностей в медицинских услугах, а также санитарным транспортом;

проведение оборудования, ремонт, реконструкция, расширение и модернизация зданий или помещений, предназначенных для размещения внутренне перемещенных лиц.

В Львовской ОВА выразили благодарность жителям Малопольского воеводства и всему польскому народу за понимание и постоянную поддержку Украины в борьбе с российским агрессором.

Напомним, что компания MCI Capital ASI SA (MCI) совместно с польско-украинской торговой палатой предлагает гражданам Украины принять участие в программе оплачиваемой стажировки и трудоустройства.