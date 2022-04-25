Польськое воеводство предоставило 3 млн злотых для поддержки вынужденных переселенцев во Львовской области

На днях по инициативе Малопольского воеводства Республики Польша во главе с маршалком Витольдом Козловски Львовская ОВА заключила договор о предоставлении финансовой поддержки Украине.
Речь идет о трех миллионах польских злотых.
Об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий.
Полученную помощь планируют направить на следующие направления:
- обеспечение вынужденных переселенцев соответствующими условиями проживания, средствами личной гигиены, медицинскими средствами и оборудованием, продуктами и предметами первой необходимости для удовлетворения первичных потребностей в медицинских услугах, а также санитарным транспортом;
- проведение оборудования, ремонт, реконструкция, расширение и модернизация зданий или помещений, предназначенных для размещения внутренне перемещенных лиц.
В Львовской ОВА выразили благодарность жителям Малопольского воеводства и всему польскому народу за понимание и постоянную поддержку Украины в борьбе с российским агрессором.
Напомним, что компания MCI Capital ASI SA (MCI) совместно с польско-украинской торговой палатой предлагает гражданам Украины принять участие в программе оплачиваемой стажировки и трудоустройства.