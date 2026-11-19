Почему промедление партнеров стало толчком для украинского ВПК

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Заместитель министра обороны США по политическим вопросам Элбридж Колби во время заседания Контактной группы по обороне Украины в Брюсселе раскритиковал украинские удары вглубь России и досрочно покинул встречу, отмечает The Telegraph. В общем, такое поведение некоторых западных партнеров, особенно США во время второй администрации Трампа уже не удивляет украинцев.

С начала полномасштабной войны Украина часто сталкивалась с осторожностью союзников: каждый новый вид вооружения приходилось бороться месяцами из-за страха партнеров перед «эскалацией», а если новые средства и заходили, то мало и поздно. Каждое такое решение партнеров задавало перед украинцами один и тот же вопрос: что делать, если помощи больше не будет?

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ТСН.ua решил напомнить, как наши партнеры тормозили важную помощь Украине и заставили нас искать другой выход.

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Хронология промедлений: что и почему нам не давали годами

После начала полномасштабного вторжения Силы обороны оказались в ситуации, когда для защиты от значительно большей русской армии им требовались современные западные вооружения. Однако получить их быстро не удалось.

Стратегия дозированной помощи сопровождала Украину на каждом этапе полномасштабной войны. Аргументы западных столиц менялись от «это слишком сложно в обслуживании» до «это спровоцирует Россию на непредсказуемые шаги».

Показательной стала история с американскими реактивными системами залпового огня HIMARS. Украина просила их еще весной 2022 года, однако решение о передаче было принято только в конце мая. Первые установки стали использовать на фронте в июне.

Эта задержка имела цену. ВСУ потеряли Северодонецк и Лисичанск. Вместо этого армия РФ получила дополнительное время для обустройства логистики, размещения складов боеприпасов и укрепления позиций. В том числе, в Запорожском направлении, куда в следующем, 2023 году ВСУ пошли в неудачное контрнаступление.

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Когда HIMARS, наконец, появились в украинском арсенале, они стали одним из ключевых инструментов поражения российских тыловых объектов.

История повторялась с другими видами вооружения. Сначала партнеры не хотели передавать современные танки западного производства (прежде всего «Леопарды» и «Абрамсы»), затем более полутора лет продолжались дискуссии по истребителям F-16.

Закрыть небо союзники отказались сразу. Передача первых комплексов Patriot, IRIS-T и NASAMS состоялась только после того, как Россия осенью 2022 начала массированный террор против украинской энергетики. Первые IRIS-T Украина получила осенью 2022 года, а петриоты и NASAMS — лишь весной 2023 года, когда украинцы пережили первые зимние блекауты.

Дальнобойные ракеты и вечное «нет» относительно Taurus

Первоначально Соединенные Штаты отказывались передавать Украине ракеты ATACMS. Киев обращался с соответствующей просьбой еще в сентябре 2022 года, но первые ракеты получил только осенью 2023 года. Запад опасался, что их применение в целях в глубине России приведет к эскалации.

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Похожая ситуация сложилась с немецкими крылатыми ракетами Taurus. Украина официально просила об их поставках еще в 2023 году. Эти ракеты имеют дальность около 500 километров и предназначены для поражения хорошо защищенных целей, включая мосты и важные военные объекты.

Однако тогдашний канцлер Германии Олаф Шольц последовательно выступал против такого решения. Он объяснял это риском прямого втягивания Берлина в войну, в частности, из-за необходимости обеспечения работы сложной системы вооружения. Его преемник Фридрих Мерц придерживается той же позиции.

Даже когда США и Великобритания в конечном итоге предоставили ограниченное количество ATACMS и Storm Shadow/SCALP, их использование сопровождалось географическими запретами. В то же время, Германия так и не решилась передать крылатые ракеты Taurus.

Украинский ответ: собственные дроны

Оказавшись перед выбором, зависеть от политической воли партнеров или искать собственные решения, украинский оборонный сектор начал активную деятельность.

FPV-дроны

Как отмечается в материале «РБК-Украина», FPV-дроны стали одним из главных технологических прорывов полномасштабной войны.

Их ключевое преимущество — сочетание низкой стоимости и возможности наносить пусть не слишком мощные, но высокоточные точечные удары.

Морские дроны

После начала полномасштабного вторжения, Украина создала несколько моделей ударных беспилотных надводных БПЛА. Они могут использоваться для поражения кораблей, разведки, минирования, доставки грузов, эвакуации и ретрансляции связи.

Дроны-перехватчики

Одним из наиболее перспективных направлений стали дроны-перехватчики, предназначенные для уничтожения русских Shahed и других беспилотников. Они позволяют не тратить дорогостоящие ракеты зенитных комплексов на относительно дешевые воздушные цели.

Перехватчики даже заинтересовали страны Ближнего Востока на фоне воздушных атак Ирана и неспособности США защитить своих союзников в районе Персидского залива.

Вместо ожидания — собственные ракеты.

Одной из первых важных разработок стал Нептун — противокорабельная крылатая ракета, созданная украинскими конструкторами еще до полномасштабного вторжения. Ее известнейшим боевым применением стало уничтожение российского крейсера «Москва» в апреле 2022 года.

Сегодня, 19 ноября, в Минобороны Украины признались, что новый ночной удар по Керченскому мосту нанесли именно береговые ракетные комплексы «Нептун», повредившие железнодорожное полотно переправы.

Другим направлением стали ракеты-дроны. Среди них — «Паляница», которую президент Владимир Зеленский впервые публично представил в августе 2024 года. Это украинская разработка с турбореактивным двигателем, предназначенная для поражения целей в глубоком тылу противника.

Также Украина представила «Пекло» — ракету-дрон с заявленной дальностью до 700 километров, и «Руту», объединяющую характеристики крылатой ракеты и беспилотника.

Наиболее показательной и одновременно дискуссионной стала история ракеты «Фламинго» от украинской компании Fire Point. Ее путь от чертежей к производству сопровождался настоящей медийной и производственной эпопеей. Многие оппозиционные эксперты вообще выражали сомнение, что «Фламинго» существуют.

Однако Fire Point обнародовала видео удара ракетами FP-5 «Фламинго» по Керченскому мосту в ночь на 17 ноября. По данным компании, в сооружение попало две ракеты.

Starlink как инструмент зависимости

Отдельным испытанием для Украины стала история со спутниковой связью Starlink компании Илона Маска.

После начала полномасштабного вторжения эта система стала одним из ключевых инструментов украинской армии. Она обеспечивала связь между подразделениями, помогала координировать боевые действия, передавать разведывательные данные и управлять беспилотниками.

Фактически Starlink стал критически важной инфраструктурой для украинских сил обороны. Но вместе с тем возникла проблема: система принадлежит частной американской компании, решение которой Украина не контролирует. США решили использовать «Старлинки» как средство политического давления.

В октябре 2026 года украинские военные столкнулись с неожиданными ограничениями работы Starlink и военной версии Starshield. Связь начала исчезать при движении оборудования со скоростью более 160 км/ч. В отдельных подразделениях проблемы фиксировали даже при более низких скоростях.

Это создало трудности для использования скоростных беспилотников, в том числе применяемых для ударов вглубь вражеского тыла. Украинские военные сообщали о сорванных миссиях и проблемах с управлением беспилотными системами.

После переговоров работу спутниковой связи частично нормализовали. Однако вопрос зависимости Украины от решений Маска никуда не исчез. В этом месяце президент Владимир Зеленский снова заявлял о наличии ограничений скорости Starshield, усложнявших работу украинских военных.

И Украина начала искать выход из этой ситуации.

Уничтоженный Крымский мост без Starlink: Украина продемонстрировала, что может действовать самостоятельно

Лучшим примером того, к чему привела необходимость искать собственные решения, стала операция украинских сил обороны по уничтожению Крымского моста 16-17 и 19 ноября 2026 года.

По информации The Times, для удара использовали украинские ракеты Фламинго и Нептун, обойдя ограничения на системы Starlink и Starshield.

Журналисты отмечают, что Украина обошла недавние ограничения США на спутниковую связь и создала собственную систему передачи сигнала через дроны.

«Американцы пытались парализовать нашу связь, чтобы мы не могли проводить подобные операции. Но эта миссия доказала, что мы можем самостоятельно разработать собственные каналы связи для передачи радиосигналов. Впервые в истории мы использовали все эти дроны, чтобы передать видеосигнал ракетам — и они смогли попасть именно в те точки моста, которые требовались. Мы показали, что способны проводить такие операции без Starlink», — рассказал украинский офицер на анонимных условиях.

По информации американского Института изучения войны (ISW), украинские военные смогли управлять ракетами на расстоянии более 250 километров без спутниковой связи Starlink.

В ISW отметили, что уничтожение автомобильного пролета 17 ноября стало завершающим, седьмым этапом украинской спецоперации, продолжавшейся несколько недель.

Как добавляют в The Financial Times, Украина применила «летучие модемы» при ударе по Керченскому мосту.

По данным издания, украинские военные применили отдельную сеть беспилотников с коммуникационным оборудованием. Такие аппараты выполняли роль воздушных ретрансляционных станций, передавая сигналы между операторами и ударными дронами и ракетами.

Сможет ли Украина полностью отказаться от западной помощи

Важность операции по Крымскому мосту заключается не только в нанесенных России ударах. Украина продемонстрировала, что может совмещать свои ракеты, беспилотники и альтернативные системы связи в единую технологическую систему для выполнения стратегических задач.

Несмотря на успехи украинского оборонного производства, говорить о полной военной независимости от партнеров, к сожалению, пока рано.

Украина до сих пор нуждается в западных системах противовоздушной обороны, ракетах к ним, авиации, боеприпасах, разведывательной информации и финансовой поддержке. Собственные разработки не могут мгновенно заменить все возможности, обеспечиваемые Соединенными Штатами и европейскими союзниками.

И ключевой фактор — на развитие своего, отечественного ВПК нужны сумасшедшие деньги. А у Украины их пока нет.

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