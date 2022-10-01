Категория
Украина
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

"Маловероятно, но все может измениться": депутат ВР прокомментировал вступление Украины в НАТО во время войны

Дата публикации
Просмотры
582
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
"Маловероятно, но все может измениться": депутат ВР прокомментировал вступление Украины в НАТО во время войны

Фото: Pexels

Во время войны против российских оккупантов вступление Украины в НАТО маловероятно, это может произойти уже после победы.

Во время войны Украина имеет мало шансов вступить в НАТО. Несмотря на это, все правила могут измениться.

Такое мнение высказал глава делегации ВР в парламентской ассамблее НАТО Егор Чернев в ходе информационного телемарафона.

"Во время войны такие шансы очень малы, но опять-таки сейчас очень много привычных для нас правил и схем, которые работали до 24 февраля, они меняются", — рассказал он.

Чернев отметил, что сегодня возможно все, но скорее Украина будет вступать в НАТО уже после окончания войны.

Напомним, 30 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна подает заявку на членство в Альянсе по ускоренной процедуре.

При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал, что двери Альянса остаются открытыми для любой демократической страны. Госсекретарь США Энтони Блинкен также заявил о поддержке политики НАТО по поводу открытых дверей, однако сказал, что для этого существует процесс, который страны должны придерживаться.

Похожие темы:

Следующая публикация