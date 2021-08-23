"Маловероятно в ближайшие 3-5 лет": в Еврокомиссии оценили перспективы вступления Украины в ЕС

"Маловероятно в ближайшие 3-5 лет": в Еврокомиссии оценили перспективы вступления Украины в ЕС

Пока политическая атмосфера внутри ЕС не способствует его дальнейшему расширению.

Вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис прокомментировал перспективы вступления Украины в ЕС: он не видит страну в Европейском Союзе в ближайшие 3-5 лет.

Об этом Валдис Домбровскис заявил в интервью РБК-Украина.

По мнению спикера, Евросоюз поддерживает работу Украины по более тесной интеграции в ЕС:

"Что касается вступления в ЕС, это в первую очередь политический вопрос, который должен единогласно быть поддержан всеми странами-членами — открытие новых переговоров о вступлении. И уже в рамках этого процесса переговоров появляется дорожная карта", — заявил он.

Домбровскис считает, что этот вопрос надо хранить на повестке дня, но в краткосрочной перспективе важно сконцентрироваться на максимальном использовании возможностей, которые дает соглашение об ассоциации.

На вопрос о том, что в ближайшие 3-5 лет вопрос о запуске процедуры членства Украины в ЕС вряд ли будет рассмотрен, он ответил:

"Я так думаю, с учетом политической ситуации в ЕС, к сожалению, это маловероятно в ближайшие годы".

Напомним, вице-президент Еврокомиссии заявил о "впечатляющих" успехах Украины за 30 лет. Он также отметил, что Европейская комиссия приветствует законопроекты по возобновлению работы Высшей квалификационной комиссии судей и Высшего совета правосудия в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку