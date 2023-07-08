Маляр назвала 10 уникальных фактов о войне Украины против РФ

Сегодня, 8 июля, проходит 500-й день от полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр назвала 10 уникальных фактов об украинской освободительной войне.

Об этом она написала в своем телеграмме.

"Силы обороны Украины: армия бесстрашных феноменов и беспрецедентных парадоксов", – написала Анна Маляр.

1 факт — масштабы

500 дней + 8 лет реального боевого опыта: ни одна современная армия мира не была задействована в войне столь высокой интенсивности. Война, развязанная Россией в Украине, стала самым масштабным конфликтом в Европе со времен Второй мировой войны.

2 факт — война беспилотников

Эту войну можно считать “первой войной беспилотников”. Насыщенность боевых подразделений ВСУ беспилотными летательными аппаратами не имеет аналогов в мире. Беспилотные воздушные, наземные и водные аппараты встроены в каждый этап боевых действий. Мы первыми в мире стали широко применять ударные квадрокоптеры и FPV-дроны.

3 факт — уникальная ПВО

Противовоздушная оборона Украины впервые в мире объединила и эффективно использует новейшие западные и советские системы, истребительную авиацию и мобильные группы ПЗРК.

4 факт — уничтожение стереотипов

Наступательные действия ВСУ опровергли один из фундаментальных постулатов военной науки о необходимости численного (в 3-5 раз) преимущества в живой силе и вооружении во время наступления. Украинская армия наступает и освобождает земли в условиях полного превосходства противника и в вооружении, и в количестве личного состава.

5 факт — женщины-защитницы

5000 женщин на линии огня из более 42 тысяч женщин в ВСУ.

6 факт — уникальная система оказания помощи раненым

В Украине создана уникальная система оказания помощи раненым, которой нет нигде в мире, — Единое медицинское пространство. Это объединение военных и гражданских медицинских учреждений и специально разработанная система логистики, охватывающая всю территорию государства и использующая все виды транспорта. Результат – до 82% раненых украинских военных после восстановления возвращаются в строй.

Кроме того, 80% раненых в течение так называемого золотого часа получают надлежащую помощь. Смертность военных на этапе эвакуации максимально снизилась.

7 факт — профессиональное планирование наступлений

Профессиональное и тщательное планирование наступательных операций нашим командованием влечет уникальный факт – наступающая сторона несет значительно меньшие потери, чем сторона в обороне.

8 факт — успехи ПВО

Украинские военные впервые сбили гиперзвуковую российскую ракету Кинжал. Вражеская цель была уничтожена с помощью зенитно-ракетного комплекса Patriot.

9 факт — удачно построенная логистика

Наш фронт, несмотря на огромную протяженность и увеличение армии на сотни тысяч человек, стабильно пополняется продовольствием, топливом, техникой, оружием и боеприпасами. Логистика грамотно оптимизирована с учетом угроз авиационных и ракетных ударов.

10 факт — "цифро-оружие"

В течение 500 дней войны внедрено ИТ-решение для управления боем, операцией и их всесторонним обеспечением:

боевая система управления тактического звена "Кропива";

платформа по ситуационной осведомленности Delta;

сервис поддержки логистических операций НАТО "LOGFAS";

проект "Очі".

Напомним, сегодня, 8 июля, проходит 500-й день от полномасштабного вторжения РФ. Заместитель министра обороны Анна Маляр также подвела итоги 500 дней широкомасштабной войны России против Украины.

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