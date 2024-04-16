Маляр получала зарплату на оборонном предприятии: какое еще состояние задекларировала экс-замглавы Минобороны

Маляр указала, что получила чуть больше 101 тыс. грн зарплаты от ООО "Прома-тех".

Бывшая заместитель министра обороны Анна Маляр обнародовала исправленную декларацию за 2023 год. В ней Маляр отметила, что получила 101 тыс. грн зарплаты на основном месте работы в компании по производству чугуна, стали и ферросплавов, производство оружия, боеприпасов и военных транспортных средств.

Об этом сообщает "Следствие.Инфо" со ссылкой на декларацию Маляр.

В издании отметили, что в 2022 году у компании не было доходов. Однако за 2023 год эта компания получила 561 млн грн дохода от реализации продукции и 82 млн грн чистой прибыли.

Журналисты позвонили Маляр, чтобы спросить о совпадении – почему у компании так сильно вырос доход в тот же год, когда она начала там работать.

"Я там больше не работаю, это было три месяца до Нового года. Меня пригласил Александр Носов, я там налаживала юридический отдел", – ответила экс-замминистра.

По данным издания, совладельцами этой компании являются Александр Носов, Дмитрий и Степан Сычи. Носов – экс-советник Офиса президента и бывший член наблюдательного совета "Укроборонпрома". В августе 2021 года вместе с Маляр его назначили заместителем тогдашнего министра обороны Андрея Тарана.

По данным Харьковского антикоррупционного центра, одна из компаний Дмитрия и Степана Сычев фигурировала в уголовном производстве по растрате 5 млн грн государственных средств.

Какое еще состояние у Маляр

Помимо дохода от этой компании, Маляр также задекларировала:

1,06 млн грн зарплаты в Минобороны, где она работала до сентября 2023 года,

5,44 млн грн доходов мужчины от предпринимательской деятельности,

45 тыс. долларов США и 10 тыс. евро наличных сбережений мужчины и 38 тыс. грн на банковских счетах,

собственных сбережений в банке – 385 тыс. грн.

Согласно декларации Маляр за 2022 год, чиновница указала продажу супругам недвижимости на 7,1 млн грн (две квартиры – на 40 и 46 кв.м). При этом предпринимательские доходы мужа составляли чуть менее 1 млн грн.

Ранее Анна Маляр заявляла, что "занимается развитием проектов, распространяющих информацию о нашей войне в западных странах, без поддержки государства".

Напомним, бывшая заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в эфире довела до слез во время дискуссии о демобилизации нардепку Инну Совсун. Позже Маляр извинилась перед народной депутатом Инной Совсун за свои слова.

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