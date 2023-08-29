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Маляр рассказала о проверках и репрессивных мерах на оккупированных территориях

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
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Маляр рассказала о проверках и репрессивных мерах на оккупированных территориях

Маляр рассказала нюансы жизни на оккупированных территориях

На временно оккупированной территории Украины российские оккупационные власти пытаются все больше усиливать меры по недопущению распространения проявлений проукраинских настроений среди населения.

С этой целью российские оккупанты совершенствуют практику постоянного и ситуативного реагирования на проявления патриотически настроенных граждан путем применения плановых и внезапных проверок и репрессивных мер и специальных пропагандистских акций.

Об этом пишет заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила в Телеграмме.

С начала августа этого года российские оккупационные администрации на временно оккупированной территории Запорожской области активизировали введение грантовой российской программы "Россия: страна возможностей", которая под видом поиска и поддержки талантливой местной молодежи предусматривает агрессивное навязывание ей пророссийских и антиукраинских настроений.

Кроме того, представители ФСБ РФ активизировали поиск проукраински настроенных местных граждан.

С этой целью было увеличено количество мобильных блокпостов, на которых российскими военнослужащими тщательно проверяются мобильные телефоны и наличие у гражданских лиц сим-карт украинских операторов.

В то же время российские оккупанты время от времени, без предупреждения, запрещают перемещение граждан в населенных пунктах, в которых выявляют признаки проукраинских настроений населения.

Так, 24 августа этого года внезапно был введен запрет на въезд и выезд граждан в населенном пункте Великие Копани на временно оккупированной территории Херсонской области.

Основанием для блокирования населенного пункта стало якобы выявление государственной украинской символики.

Напомним, таблоид Sunday Express 29 июля опубликовал материал, в котором говорилось, что британские военные тренируют украинскую бригаду спецназовцев на закрытой базе, чтобы помочь Украине вернуть Крым к Рождеству. Источники издания утверждают, что эти военные станут острием операции по возвращению Крыма, в то время как две другие силы будут совершать параллельные атаки.

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Дата публикации
Просмотры
132
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