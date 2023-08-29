Маляр рассказала о проверках и репрессивных мерах на оккупированных территориях

На временно оккупированной территории Украины российские оккупационные власти пытаются все больше усиливать меры по недопущению распространения проявлений проукраинских настроений среди населения.

С этой целью российские оккупанты совершенствуют практику постоянного и ситуативного реагирования на проявления патриотически настроенных граждан путем применения плановых и внезапных проверок и репрессивных мер и специальных пропагандистских акций.

Об этом пишет заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила в Телеграмме.

С начала августа этого года российские оккупационные администрации на временно оккупированной территории Запорожской области активизировали введение грантовой российской программы "Россия: страна возможностей", которая под видом поиска и поддержки талантливой местной молодежи предусматривает агрессивное навязывание ей пророссийских и антиукраинских настроений.

Кроме того, представители ФСБ РФ активизировали поиск проукраински настроенных местных граждан.

С этой целью было увеличено количество мобильных блокпостов, на которых российскими военнослужащими тщательно проверяются мобильные телефоны и наличие у гражданских лиц сим-карт украинских операторов.

В то же время российские оккупанты время от времени, без предупреждения, запрещают перемещение граждан в населенных пунктах, в которых выявляют признаки проукраинских настроений населения.

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Так, 24 августа этого года внезапно был введен запрет на въезд и выезд граждан в населенном пункте Великие Копани на временно оккупированной территории Херсонской области.

Основанием для блокирования населенного пункта стало якобы выявление государственной украинской символики.

Напомним, таблоид Sunday Express 29 июля опубликовал материал, в котором говорилось, что британские военные тренируют украинскую бригаду спецназовцев на закрытой базе, чтобы помочь Украине вернуть Крым к Рождеству. Источники издания утверждают, что эти военные станут острием операции по возвращению Крыма, в то время как две другие силы будут совершать параллельные атаки.

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