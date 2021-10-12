"Малыша отбросило на несколько метров": на Прикарпатье патруль сбил женщину с ребенком на переходе

Правоохранители не заметили матери с ребенком, говорят в полиции.
В Снятине на Прикарпатье патрульный автомобиль сбил женщину с полуторагодовалым ребенком. Они как раз вышли на пешеходный переход. Женщина несла сына на руках, говорится в выпуске ТСН.Ранок.
По словам очевидцев, от удара малыша отбросило на несколько метров. А женщина влетела в лобовое стекло патрульной машины. Пострадавших госпитализировали.
Малыш чудом отделался испугом. А вот у женщины — травма головы.
По словам пресс-секретаря патрульной полиции области, женщина с ребенком вышла на "зебру" из-за грузовика. Поэтому копы ее не заметили. В полиции должны провести служебное расследование.