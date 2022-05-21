Малыши войны: мать троих детей рассказала, почему важно кормить грудью во время кризиса

Грудное вскармливание нужно не только детям, но и матерям.

В условиях войны очень важно продолжать кормить детей грудью.

Об этом напоминает UNICEF Ukraine в Facebook.

Украинка Оля, мама троих детей, рассказала свою собственную историю.

"Моя 9-месячная дочь — мой третий ребенок. С каждым был свой путь к грудному вскармливанию. До войны я планировала кормить грудью ребенка до 6 месяцев и перейти плавно на смесь. Однако это было до войны. В какой-то момент я поняла, что сейчас Когда в стране война, очень важно продолжать кормить грудью. Здесь речь не только о выживании, но и о психологическом состоянии, эмоциях", — рассказала женщина.

"Я четко осознала, что те моменты, когда я остаюсь с моей дочерью наедине, чтобы покормить ее, – это мои островки безопасности. Я забываю о войне, я обнимаю ее теплую ручку, вдыхаю запах ее макушки и... ставлю жизнь на паузу" "Оказывается, грудное вскармливание нужно не только ребенку, но и мне! Я точно решила, что мы с моей крохой не готовы завершать грудное вскармливание. Моему ребенку также важно чувствовать мамин покой, а не тревогу, отчаяние, страх", — объяснила Оля.

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Напомним, что ранее ТСН.ua призвал мам рассказать об опыте кормления грудью: рядовые украинки и популярные блоггеры рассказывают собственные истории грудного вскармливания.

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