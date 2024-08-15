Малюк и Буданов рассказали о приоритетах в обмене пленными: кого будут забирать в первую очередь

По словам Буданова, особое внимание будет уделено возвращению тех, кто находится в плену уже длительное время, воинов из "Азовстали", тяжело раненых, больных и женщин.

СБУ, ГУР и Офис уполномоченного по правам человека активно работают над возвращением украинских защитников из плена.

Об этом сообщили руководители ведомств на брифинге – глава СБУ Василий Малюк, глава ГУР Кирилл Буданов и омбудсман Дмитрий Лубинец.

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По словам Малюка, сотрудники СБУ вместе с другими Силами обороны активно работают над пополнением обменного фонда.

Кроме того, теперь расширяется переговорная группа, которая от имени Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными занималась подготовкой обменов. В частности, в нее будут входить представители СБУ, ГУР, МВД, ВСУ, СВР и омбудсмена.

Глава СБУ отметил, что это касается организации обменов не только в отношении военнослужащих, но и гражданских лиц, в том числе тех, кого Россия незаконно удерживает еще с 2014 года.

Также Василий Малюк подтвердил, что в ходе жестоких боев в Курской области РФ спецназначители ЦСО "А" СБУ взяли в плен более сотни военнослужащих рф, среди которых есть офицеры и представители подразделения "Ахмат".

"Вчера нами проведена филигранная операция, в результате которой 102 россиянина попали в плен. Мы в перспективе уже думаем о том, как максимально эффективно воспользоваться этим, чтобы вернуть наших защитников домой", – сказал глава СБУ.

В настоящее время с пленными россиянами работают военная контрразведка и следователи СБУ, в частности, чтобы задокументировать военные преступления, совершенные на войне в Украине. А уже после того, как пленные предоставят показания и с ними будут проведены все предусмотренные законом процедуры со стороны ГУР и СБУ, украинская сторона сможет вести переговоры по их обмену с РФ.

Кого хотят забрать в первую очередь

Руководитель ГУР Кирилл Буданов добавил, что особое внимание будет уделено возвращению воинов из "Азовстали", тех, кто находится в плену уже длительное время, тяжело раненых, больных и женщин.

"Первое: возвращать всех тяжелораненых и тяжелобольных. Второе – всех женщин. Третье – всех, кто находится в плену долгий срок. Чем дольше он находится в плену, тем больше мы будем максимально прилагать усилия для возвращения таких людей. Четвертое: вопросу возвращения всех, кто был на "Азовстали", мы уделяем особое внимание. Также мы будем прилагать максимум усилий для возвращения гражданских пленников, которые попали в плен до и после начала полномасштабного вторжения. Некоторые люди находятся в плену 10 лет. Не будем забывать о крымских татарах и других группах", – рассказал Буданов.

Лубинец в свою очередь уточнил, что было принято решение об открытии в каждом областном центре Украины представительства Координационного штаба, чтобы улучшить коммуникацию и еженедельно проводить встречи с семьями военнопленных и рассказывать обо всех усилиях, прилагаемых для их возвращения домой.

Ранее Financial Times сообщило, что Украина и РФ начинают переговоры об обмене пленных, взятых на Курщине.

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