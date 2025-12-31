Малюк назвал главное желание украинцев и подвел итоги 2025 года

Председатель СБУ Василий Малюк / © СБУ

Председатель СБУ Василий Малюк в новогоднем поздравлении отметил потрясающие результаты украинской спецслужбы в 2025 году и отметил, что главным желанием украинцев является устойчивый и справедливый мир.

Об этом говоритсяв сообщении в Telegram-канале СБУ.

Глава украинской спецслужбы напомнил, что в 2025 году была проведена уникальная спецоперация «Паутина», которая привела к поражению 41 самолета стратегической авиации РФ. Кроме того, были нанесены подводные удары, в результате которых в третий раз «пошатнулся» Крымский мост и была поражена российская субмарина в порту Новороссийск.

«Это год системных ударов по вражеской инфраструктуре, обеспечивающей войну, и боевых „санкций“ СБУ против теневого флота рф. Это 12 месяцев отчаянной борьбы на линии боевого соприкосновения, где наши бойцы превращают технику оккупантов в металлолом. И традиционно демонстрируют в этом высокий результат: каждый шестой танк, пораженный Силами обороны Украины, — на счету именно СБУ!» — подчеркнул Василий Малюк.

Глава СБУ отметил, что врагу не удалось расшатать ситуацию внутри страны, поскольку украинская спецслужба «делала все, чтобы предотвращать теракты и диверсии, массово разоблачала вражеских агентов и предателей».

Василий Малюк отметил, что СБУ переигрывала оккупантов на их территории, нанося удары там, где они ожидали меньше всего.

«В рождественские и новогодние праздники часто загадывают желания. Цель украинцев — устойчивый и справедливый мир. И мы сделаем все, чтобы его обеспечить», — подытожил он.

Напомним, СБУ опубликовала 31 декабря загадочное новогоднее видео под известную песню «Праздник приближается» с возможным намеком на атаку дронами по Крымскому мосту.