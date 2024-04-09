Малюк отстранил Витюка после расследования журналистов: подробности

Во время проведения проверок он пройдет службу в боевом подразделении ГКИБ.

Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк отстранил руководителя Департамента контрразведывательной защиты интересов государства Илью Витюка на время проверки обстоятельств, обнародованных журналистами "Следствие-инфо".

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ, передает "Интерфакс-Украина".

"На время проведения проверки обстоятельств, обнародованных журналистами "Следствие-инфо", глава Службы Василий Малюк отстранил руководителя Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности (ГКИБ) Витюка от исполнения должностных обязанностей ", — сообщили в пресс-службе СБУ.

Отмечается, что во время проведения проверок будет проходить службу в боевом подразделении ГКИБ, выполняющего оборонные задачи и уничтожающего врага и его технику непосредственно на фронте совместно с ЦСО "А".

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"В настоящее время он откомандирован в это подразделение и сегодня выехал в район выполнения боевых задач", — добавили в пресс-службе.

Что предшествовало

Офис Генерального прокурора начал уголовное производство после того, как проведшему расследование журналисту "Следствие.Инфо" Евгению Шульгату обнаружил у главы кибербезопасности СБУ Ильи Витюка квартиры более чем на 25,5 млн грн, представители военкомата пытались вручили повестку.

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