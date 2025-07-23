Малюк: после обысков у генерала Пивненко половина Нацгвардии была готова "ехать в Киев"

Василий Малыш / © СБУ

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Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк рассказал, что после обысков у командующего Национальной гвардией Александра Пивненко ситуация в армии была на грани срыва. По его словам, часть военных отказалась выполнять приказы, другие были готовы отправиться в Киев.

Об этом Малюк заявил во время брифинга 22 июля.

«Как можно с обыском заходить к Герою Украины, боевому генералу, руководящему боевыми подразделениями? Это отразилось на моральном духе всей Нацгвардии», — сказал он.

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По словам главы СБУ, последствия обыска были драматичными: «Половина Нацгвардии опустила оружие, не захотела выполнять задачи. Другая половина вообще готовилась ехать на Киев. Министру внутренних дел пришлось лично объезжать части и проводил с ними работу».

Малыш отметил, что Александр Пивненко — «мегапрофессиональный, смелый командир», бывший спецназовец подразделения «Омега», руководивший обороной Бахмута.

«И (к нему) просто пришли, и когда ему докладывали с фронта (сказали): „Э, телефончик сюда“. Что это за история? Но нужно было с проходняка встречать с пистолетом их, и два магазина там и оставить», — эмоционально выразился Малюк.

Несмотря на громкую операцию, никаких подозрений генералу Пивненко со стороны САП выдвинуто не было.

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Напомним, что 10 мая шестерых чиновников Нацгвардии временно отстранили от должностей. Это произошло после обысков, которые НАБУ провело в рамках двух уголовных производств относительно возможного присвоения имущества и получения взяток. Командующего Национальной гвардии Александра Пивненко также связывали с подозрением в получении неправомерной выгоды на сумму около 190 миллионов гривен, однако в НАБУ и САП от комментариев воздержались.

После этого в защиту генерала публично выступили командир первого корпуса Нацгвардии Азов Денис Прокопенко (позывной Редис) и бывший начальник штаба бригады Азов Богдан Кротевич (Тавр).

Впоследствии выяснилось, что командующий Нацгвардией Александр Пивненко не был отстранен от исполнения служебных обязанностей.