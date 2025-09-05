- Дата публикации
Малюк раскрыл, куда россияне спрятали свои самолеты после операции "Паутина"
Глава Службы безопасности рассказал об эффективности операции против российской авиации.
Украина провела операцию «Паутина», чтобы уменьшить количество российских самолетов во время обстрелов. И это сработало, ведь оккупанты переместили уцелевшие боевые самолеты на авиабазу «Украинка» в Амурской области.
Об этом пишет Укринформ.
Об этом рассказал глава СБУ Василий Малюк, отметив, что теперь россиянам приходится преодолевать гораздо большее расстояние. Это не только неудобно, но и приводит к быстрому износу самолетов.
«Теперь им, чтобы приблизиться на территорию Украины, к местам пуска нужно преодолеть большое расстояние. Это им не выгодно и неприемлемо в работе», — объяснил Малюк.
Напомним, что спецоперация «Паутина» состоялась 1 июня 2025 года. По ее результатам СБУ поразила FPV-дронами треть вражеской стратегической авиации РФ — 41 самолет.
Ранее сообщалось, что для реализации замысла СБУ создала залегендованное предприятие в РФ — логистическую компанию в Челябинске. Украинские агенты арендовали там офисное помещение и склады, которые находились рядом с местным управлением ФСБ. Впоследствии они приобрели пять грузовых автомобилей, а наемные водители перевозили разные грузы, чтобы закрепить работу под прикрытием.
А недавно стало известно, что у трех российских бомбардировщиков Ту-160, которые накануне выходили на боевую позицию для удара по Украине, возникли проблемы при запуске ракет.