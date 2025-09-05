Малюк раскрыл, куда россияне спрятали свои самолеты после операции "Паутина"

Василий Малыш

Украина провела операцию «Паутина», чтобы уменьшить количество российских самолетов во время обстрелов. И это сработало, ведь оккупанты переместили уцелевшие боевые самолеты на авиабазу «Украинка» в Амурской области.

Об этом пишет Укринформ.

Об этом рассказал глава СБУ Василий Малюк, отметив, что теперь россиянам приходится преодолевать гораздо большее расстояние. Это не только неудобно, но и приводит к быстрому износу самолетов.

«Теперь им, чтобы приблизиться на территорию Украины, к местам пуска нужно преодолеть большое расстояние. Это им не выгодно и неприемлемо в работе», — объяснил Малюк.

Напомним, что спецоперация «Паутина» состоялась 1 июня 2025 года. По ее результатам СБУ поразила FPV-дронами треть вражеской стратегической авиации РФ — 41 самолет.

Ранее сообщалось, что для реализации замысла СБУ создала залегендованное предприятие в РФ — логистическую компанию в Челябинске. Украинские агенты арендовали там офисное помещение и склады, которые находились рядом с местным управлением ФСБ. Впоследствии они приобрели пять грузовых автомобилей, а наемные водители перевозили разные грузы, чтобы закрепить работу под прикрытием.

А недавно стало известно, что у трех российских бомбардировщиков Ту-160, которые накануне выходили на боевую позицию для удара по Украине, возникли проблемы при запуске ракет.