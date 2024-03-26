Малюк рассказал, какой вклад вносят сотрудники СБУ в победу

Сотрудники СБУ с начала полномасштабной войны успешно уничтожили 809 танков врага.

Глава Службы Безопасности Украины Василий Малюк заявил, что сотрудники СБУ вносят весомый вклад в борьбу с российскими захватчиками.

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Об этом глава Службы безопасности Украины Василий Малюк заявил в интервью "Фактам ICTV".

Он рассказал, что сотрудники СБУ с начала полномасштабной войны успешно уничтожили 809 танков противника.

"Это все согласно видеоподтверждениям. Кроме этого, другая бронетехника, РЭБы и так далее. Это непосредственно на линии фронта", — отметил Малюк.

Напомним, ранее глава СБУ рассказал о ликвидации Кивы, Татарского и других предателей.

Кроме того, мы ранее информировали, что глава СБУ Василий Малюк рассказал, что украинские дроны уже на 12% "минуснули" добычу нефти и ее переработку в РФ.

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