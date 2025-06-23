Глава СБУ / © СБУ

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Агенты СБУ выполняют топовые операции в тылу врага и среди них — немало женщин.

Об этом во время общения с журналистами рассказал глава СБУ Василий Малюк.

«Наши агенты выполняют задачи в тылу врага. Мы совершаем топовые операции. Вы видели, кроме „Паутины“, сколько всего мы сделали. За этим стоят конкретные фамилии и конкретные лица», — сказал Малюк.

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Он также подчеркнул, что со всеми агентами общается лично.

«Среди них много женщин. После успешных операций мы изменяем им внешность, документы, они живут с другой фамилией», — сказал он.

По его словам, деятельность агентов, работающих в тылу врага, очень высоко ценится президентом Владимиром Зеленским.

Напомним, Служба безопасности Украины впервые в истории государства разоблачила агентурную сеть военной разведки Венгрии, которая осуществляла шпионскую деятельность в ущерб стране.

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