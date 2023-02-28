Малюк рассказал, сколько российских агентов разоблачили за последние полгода: цифра впечатляет

За полгода руководства Василия Малюка, Служба безопасности Украины разоблачила или задержала 360 российских агентов.

За последние полгода СБУ обезвредила сотни вражеских агентов на территории Украины.

Об этом рассказал глава СБУ Василий Малюк в интервью Independent.

Он отметил, что цели СБУ нацелены на широкий спектр лиц, от известных деятелей, таких как прокремлевский украинский экс-политик Виктор Медведчук, который является другом президента РФ Путина, до граждан, которые собирают информацию о местонахождении украинских сил.

"Россия десятилетиями проникла в нашу страну своими агентами в государственных органах, церкви и военно-промышленном комплексе", — заявил руководитель СБУ.

Несмотря на беспрецедентное количество атак со стороны России, Малюк утверждает, что СБУ должна была "полностью переструктурироваться", чтобы противостоять угрозе.

"Офицеры (СБУ – ред.) буквально живут на передовой. Наши эксперты по кибербезопасности работают днем и ночью, чтобы противодействовать вражеским кибератакам", — рассказал он и добавил, что работа в киберпространстве "значительно активизировалась".

Несмотря на атаки на разных фронтах, в том числе физические и цифровые, Малюк уверен, что Украина победит.

Напомним, глава СБУ Василий Малюк также рассказал, что количество российских кибератак на Украине выросло в пять раз по сравнению с 2020 годом.

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