Малюк уходит с должности руководителя СБУ: что будет делать дальше

Генерал-лейтенант Василий Малюк

Реклама

Дополнено новыми материалами

Генерал-лейтенант Василий Малюк заявил, что несмотря на свое увольнение с должности главы СБУ, он останется работать в службе. Малюк подвел итоги самых громких спецопераций и заверил, что борьба с врагом не прекратится ни на минуту.

Об этом он написал в своей колонке на сайте «24 канала».

Малюк вспомнил, как почти три года назад перед назначением главой СБУ он стоял на трибуне парламента и говорил, что смерть — «единственная перспектива, которую мы можем предложить оккупантам». С тех пор руководитель спецслужбы посвятил все свое время, чтобы у врага земля горела под ногами.

Реклама

«СБУ непрерывно била агрессора — на земле, в воздухе, на воде и даже под водой. Благодаря Службе безопасности прекрасное украинское слово „бавовна“ получило новый смысл. И я подчеркиваю: она пылала, пылает и будет пылать, пока рашисты не остановят войну против Украины«, — подчеркнул Малюк.

Успешные спецоперации СБУ под руководством Малюка

Глава СБУ, который покидает пост, напомнил об уникальных спецоперациях спецслужбы, которым аплодировал весь мир. Самой громкой стала операция «Паутина» — атака на российскую стратегическую авиацию, от которой враг не оправился до сих пор. Трижды сотрудники СБУ эффективно атаковали Крымский мост.

А морские дроны СБУ Sea Baby стали настоящим ужасом для флота страны-агрессора. Они вывели из строя 11 вражеских кораблей. Российский флот в результате бежал из оккупированного Севастополя и вынужден скрываться в других портах. Москва потеряла доминирование в Черном море. А недавно новейшая разработка СБУ — подводный морской дрон Sub Sea Baby — успешно поразил вражескую субмарину в бухте Новороссийска.

«Мы не „играем в карты“, но спецоперации СБУ каждый раз становились козырем для Украины в общении с партнерами и пощечиной — в противостоянии с врагом», — акцентировал Малюк.

Реклама

Он также обратил внимание на регулярные пожары на российских нефтеперерабатывающих заводах; на поражения дальнобойными дронами складов с боеприпасами; на ад, который бойцы СБУ устраивают захватчикам на всех участках фронта. Они также освобождали остров Змеиный и участвовали в Курской операции.

«Еще в 2023 году мы поразили «Орешник». Тогда о нем вообще мало кто слышал. Для россиян это был болезненный удар», — указал генерал-лейтенант.

Малюк напомнил и о внезапных взрывах предателей, военных преступников и коллаборационистов. Сейчас московские генералы настолько запуганы, что до сих пор обходят стороной каждый встречный самокат.

Также он отметил:

Реклама

существенное усиление контрразведки СБУ: разоблачено 128 агентурных сетей и около 3000 предателей;

нейтрализация «агентов ФСБ в рясах», которые годами вредили Украине;

самоочищение СБУ.

Малюк уходит с должности, но не из СБУ

«Сегодня я официально покидаю пост главы СБУ. Я ухожу с гордо поднятой головой и знаю, что могу прямо смотреть людям в глаза», — говорится в колонке Малюка.

По его словам, за время его работы на посту главы СБУ удалось построить системную и эффективную работу службы.

Сейчас исполнение обязанностей главы спецслужбы возложено на начальника «Альфы», генерал-майора Евгения Хмару. Малюк назвал его человеком нового поколения, который сможет продолжить и усилить его наработки.

«Я ухожу с должности, но не из СБУ. Остаюсь в системе Службы и буду работать на благо народа и государства. Буду прилагать все усилия, чтобы Украина была сильной и независимой, а украинцы — наконец получили справедливый мир», — сообщил генерал-лейтенант.

Реклама

Что известно об отставке Василия Малюка?

Напомним, 5 января Василий Малюк подал в отставку с должности главы СБУ. Он останется в системе Службы, чтобы сосредоточиться на проведении асимметричных спецопераций мирового уровня, что получило полную поддержку президента Владимира Зеленского. Глава государства поручил Малюку сделать это направление сильнейшим в мире, обеспечив его необходимыми ресурсами.

12 января Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки не поддержал представление Зеленского об увольнении Малюка: решение не набрало достаточного количества голосов. Однако уже на следующий день комитет пересмотрел предыдущее решение и поддержал представление президента об увольнении Малюка.

13 января Рада уволила Малюка с должности главы СБУ: решение поддержали 235 нардепов. Сам экс-руководитель спецслужбы на заседание парламента не пришел.