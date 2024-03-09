Малюска анонсировал внесение в Раду законопроекта о мобилизации заключенных

Законопроект о мобилизации осужденных и заключенных будет зарегистрирован в Верховной Раде на следующей неделе.

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Об этом в эфире телемарафона заявил министр юстиции Денис Малюска.

"Я думаю, что на следующей неделе он (законопроект, — ред.) будет зарегистрирован, а на ближайшем заседании Рады он будет голосоваться в первом чтении и во втором так же. Я ожидаю, что это будет весной, не позже", — подчеркнул Малюска .

Министр отметил, что есть тысячи мужчин, которые находятся в местах лишения свободы, но хотят стать военнослужащими и защищать страну.

"Военные попросили, чтобы мы исключили из-под возможной мобилизации тех, кто нарушал военную дисциплину и совершал преступления во время исполнения воинского долга. Так же они не хотят видеть тех, кто совершал преступления против государства. Поэтому такие категории наверняка под мобилизацию не попадут", — подчеркнул министр.

Он добавил, что не ожидает затягивания принятия законопроекта, поскольку он не встретил еще ни одного депутата, который выступал бы против.

"Не все командиры военные готовы брать осужденных и заключенных к себе, но мы не будем и не планируем никому навязывать таких мобилизованных. Скорее всего, это будут отдельные отряды", – пояснил Малюска.

Напомним, ранее сообщалось, что министр юстиции ответил, кого из осужденных нужно мобилизовать.

Кроме того, мы ранее информировали, что мобилизация осужденных будет обязательно предусматривать запрос военных.

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