Малюська – о протестах польских фермеров на границе: "Это обычная российская тактика"

В Минюсте считают, что польские фермеры настроены проукраинскими, но есть и российские шпионы.

Такое мнение высказал в интервью министр юстиции Денис Малюська.

"Не стоит за поступком малой группы людей делать выводы обо всех. Я видел этих фермеров и уже неоднократно с ними общалась. Я часто выезжаю в Варшаву на переговоры или транзитом, проезжая по границе, я выхожу из автомобиля и общаюсь с ними. Кто-то очевидно работает на Россию, устраивая провокации. Но это вовсе не свидетельствует о том, что это стандартное общее мнение всех, кто блокирует границы", — подчеркнул министр.

По его мнению, фермеры имеют свой частный интерес, который "никаким образом с политикой особо не связан, но кто внутри Польши, возможно и россияне, играет в эту игру, чтобы увеличить градус дискуссии".

Это обычная российская тактика. Они ищут маленькие проблемы и поднимают их до максимально большого уровня. И поэтому создается такое впечатление, в том числе из-за медиа, что там собрались украинофобы, которые только и думают о том, чтобы нас уничтожить. А это неправда", - заметил Малюска.

По его наблюдениям, во время митингов перевешенное большинство фермеров настроено очень проукраинско и антироссийско. Он подчеркнул, что такая практика для фермеров по всей Европе является обыденностью, и призвал быть готовыми к этому украинцев.

"После того, как мы станем членами Евросоюза, эти фермеры станут нашими союзниками, потому что интересы будут совпадать. И мы будем ездить на одних и самих тракторах, совместно что-то перекрывать и совместно что-то требовать. Гарантированно", — подчеркнул он.

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Малюська призвал не перекладывать ответственность за рассыпанное зерно в Польше, поскольку пока неизвестно, кто к этому причастен. Однако, по его мнению, там точно были русские шпионы.

"Вы знаете, кто из этих вагонов из кукурузы высыпал? И я не знаю. Это может быть кто-то из россиян? Может. Почему мы перекладываем ответственность на Польшу, на фермеров, хотя мы этого не знаем? Пока мы не знаем, пока лицо не установлена, я бы удержался этого. Потому что я гарантирую, что там точно есть российские шпионы. Они не могут там не быть", — подытожил он.

Напомним, у Зеленского отреагировали на претензии польских фермеров.

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