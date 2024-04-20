Малюска рассказал, какие задачи будут выполнять мобилизованные заключенные

В Украине было создано законодательство с определенными гарантиями для мобилизованных заключенных.

В Вооруженных силах Украины будут создаваться специальные подразделения, в которых будут служить заключенные, согласившиеся мобилизоваться на войну.

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Об этом в эфире телемарафона сообщил министр юстиции Денис Малюска.

Он заявил, что в Украине было создано законодательство с определенными гарантиями, которые обеспечат имплементацию закона эффективной.

"В частности, это не только добровольная, то есть контрактная форма службы, но и создание отдельных подразделений, там где будут служить те, кто был освобожден из мест лишения свободы. Чтобы не было разного подхода, чтобы кто-то, вдруг выйдя из тюрьмы, не оказался". в "ужгородском котле", не выполняя свой военный долг", — сказал чиновник.

Он отметил, что такие заключенные смогут выполнять задачи, не требующие применения оружия, в частности, строить фортификационные сооружения.

"Современная армия — это не только стрельба из автомата. Это много физической работы, не требующей использования оружия 24 на 7. Я думаю, что такие подразделения могут выполнять работы по построению инфраструктуры, инженерных сооружений, защитных сооружений. Наши военные много копают, я думаю, что здесь наши "питомцы" могут дать фору многим военным", — подчеркнул Малюска.

Напомним, ранее сообщалось, что Россия применяет на Таврическом направлении зэков и "мобиков".

Кроме того, мы ранее информировали, что уголовники из российского батальона "Сармат" рассказали об убийствах раненых.

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