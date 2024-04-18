Малюська сделал заявление о мобилизации заключенных и переполненные тюрьмы, которые могут "лопнуть"

Глава Министерства юстиции Украины Денис Малюська заявил, что мобилизация заключенных позволит решить по меньшей мере два вопроса: повысит численность военнослужащих и ослабит нагрузку на тюрьмы.

Об этом глава Минюста сказал в эфире телемарафона 18 апреля.

"Мы выигрываем в двух аспектах. Во-первых, у нас появятся военные. Во втором аспекте, нам не нужно будет думать о том, как их охранять, кормить, заботиться. Особенно, в условиях дефицита ресурсов и в условиях ограниченного количества в У нас количество, кто попадает в наши учреждения, существенно растет, а количество (учреждений) уменьшается. учреждениях", – отметил Денис Малюська.



Он также добавил, что количество заключенных возросло из-за того, что появились "новые категории преступников, которых раньше не было".

"В частности, коллаборантов, их много. Раньше это были единичные случаи, сейчас – это довольно массовое явление... Это новая категория, которая для нас тяжела, потому что их сложно из соображений безопасности смешивать с другими заключенными. Это рискованно для Их жизнь и здоровье – другие заключенные такую категорию не любят.

По его словам, речь идет о военных преступлениях или преступлениях, связанных с тем, что сейчас стало значительно сложнее с оружием.

"Соответственно, я могу сказать, что у нас количество человек на каждое учреждение в расчете на площадь учреждения растет, причем растет существенно. Это большая проблема и его нужно как-то решать. Как долгосрочно — я даже не представляю. Возможно, мобилизация станет этим рецептом, который спасет нас хотя бы на год или на два", – добавил он.

Напомним, ВР приняла в первом чтении законопроект №11079-1 о мобилизации осужденных. Однако, по словам правоведов, он должен предусматривать добровольность службы в армии. И не для всех заключенных мобилизация в Украине должна быть основанием для помилования.

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