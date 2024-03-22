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Малюська заявил, что под мобилизацию не подпадают некоторые категории осужденных

Малюська заявил, что под мобилизацию не подпадают некоторые категории осужденных

Малюська о мобилизации осужденных

Законопроект о мобилизации осужденных готовится совместно с Министерством обороны и Вооруженными cилами Украины.

Глава Министерства юстиции Украины Денис Малюська заявил, что в законопроекте о мобилизации осужденных будут применены некоторые ограничения.

Об этом он заявил в комментарии Эспресо.

Министр рассказал, что законопроект о мобилизации осужденных готовится совместно с Министерством обороны и Вооруженными силами Украины.

Финальный вариант документа, который будет принят в Верховной Раде, определит количество осужденных лиц, которых могут мобилизовать.

"Единственная дискуссия, которая осталась, где еще компромисс был достигнут в последние дни, относительно категории, которые не смогут принять участие в мобилизации. Есть определенные категории, которые народные депутаты опасаются привлекать к войне. Подождем голосования окончательного, там будут статьи уголовного кодекса. Лица, совершивших определенные категории преступлений, не будут мобилизованы", - рассказал Малюська.

Напомним, ранее сообщалось, что в НАТО считают, что Украине нужно усилить мобилизацию.

Кроме того, мы ранее информировали, что Россия начала мобилизовать на войну в Украину заключенных насильников.

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