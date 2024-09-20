"Малый, шмеля!": ВСУ показали мощные кадры работы по врагу в Донецкой области (видео)

Российские оккупанты сумели закрепиться в одном из зданий на окраине Торецкая Донецкой области и открыли огонь по нашим воинам. Горячий ответ с РПГ-7 и РПО "Джмиль" не заставил себя долго ждать. Задание выполнили бойцы батальона спецопераций "Еней" отдельной штурмовой бригады Национальной полиции "Лют".

Об этом пишет журналист Юрий Бутусов.

ВСУ показали мощные кадры работы по врагу

Ранее Третья штурмовая показала кадры работы во время наступательных действий бригады Харьковщины. Бойцы залетели на позиции, чтобы в ближнем бою раздать оккупантам огня. В непрерывной стрельбе бойцы положили личный состав врага, под вражеским огнем эвакуировали раненых.

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