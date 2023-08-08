"Мам, у нас здесь такое творитса": россиянин жалуется на неравноправие в армии РФ – перехват ГУР

Оккупант находится не на передовой, а на второй линии обороны.

Российский военный жалуется, что в русских вооруженных силах властвует неравноправие. И так будет продолжаться, уверен он, еще долго.

Об этом стало известно из перехвата, опубликованного ГУР МО.

"У нас мужик в Москве делал операцию, какие-то пружины ему вставляли в сердце. "Вы пригодны, вы здоровы". Пацан слепой, дальше рук своих не видит", – поделился оккупант.

Россиянин жалуется матери на неравноправие в армии РФ

"До 2026 года будет такая ж*па"

Как рассказал военный, всем дают категорию "пригодный". Единственное, что могут предложить, это отпуск в месяц, чтобы подлечиться.

Он добавил, что беженцы из Украины в России получают по 40 тысяч рублей. Отлавливайте, мол, и сюда отправляйте, пусть воюют. Кроме того, сидящие в городе получают по 28 тысяч.

"Ты не равняй россиян и нас. Я же отношусь к первому русскому корпусу, а ведь они там, наверное, от русских... Короче, до 2026 года сказали, что будет такая ж*па. Россия будет долго... Нет, освобождать территории то будут. Но я имею в виду неразбериху в документах, неравноправие и так далее", — подытожил оккупант.

Ранее разведка перехватила разговор, в котором кафир жалуется на пренебрежительное отношение руководства. По его словам, такое "еще десятилетие будет продолжаться". Социальных выплат, конечно же, нет.

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