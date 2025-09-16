"Мама, а кто же меня будет читать": дочь языкового омбудсмена вела соцсети на русском языке

Елена Ивановская

Уполномоченная по защите государственного языка Елена Ивановская рассказала, что ее дочь публиковала посты в социальных сетях на русском языке.

Об этом языковая омбудсменка сообщила в интервью «Главкому».

«Подростков читают в соцсетях такие же подростки, как и они. Я говорю дочке: «София, ну как так? Для чего это?». А она: «Мама, кто же меня будет читать, если они все — русскоязычные?». Я ей отвечаю, что стоит становиться, мол, такой интересной, чтобы тебя и читали, и обсуждали на украинском», — говорит Ивановская.

Языковой омбудсмен посоветовала, что семейные истории могут повлиять на детей в вопросе их коммуникации в социальных сетях. Сама Ивановская рассказала дочери о том, как бабушка и дедушка, чтобы получить образование, должны были отказаться от родного языка.

«Я рассказала ей о трагедии раскулачивания семьи ее прапрадеда, о заключении ее прадеда за горсть зерна, о том, как веками уничтожали украинскую интеллигенцию. Она восприняла это не как сухой факт из учебника, а как личную семейную трагедию. И это сработало. Я делилась этими историями, потому что верю, что через семейные нарративы мы можем приблизить глобальные темы к сердцу наших детей, сделать их понятными. Я увидела, как у нее появилась не только гордость, но и осознание важности языка», — отметила уполномоченная по языку.

После этих бесед дочь омбудсмена стали вести свои социальные сети на украинском языке.

Сама Ивановская заверила, что в ее семье дома разговаривают исключительно по-украински.

