"Мама долго не протянет, срочно нужен баллон": в Донецкой области больные COVID-19 задыхаются без кислорода

"Мама долго не протянет, срочно нужен баллон": в Донецкой области больные COVID-19 задыхаются без кислорода

Баллоны с кислородом родственники пациентов ищут своими силами.

В Донецкой области для больных коронавирусом не хватает баллонов с кислородом. Местные жители ищут его в экстренном порядке по друзьям и знакомым.

Об этом в соцсети написала местная жительница Виктория Бойко.

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Она рассказала, что ее маму положили в ковид-отделение в Торецке. Сами они из Краматорска, но там в больницах нет свободных мест. Пациентка находится в тяжелом состоянии в реанимации. Женщина — "на кислороде".

Утром 25 октября стало известно, что в отделении закончился кислород, без которого больные долго продержаться не смогут.

“Мама без кислорода долго не протянет, срочно нужно найти баллон. Я с сестрой и нашими мужьями, подключив всех наших родственников, друзей и знакомых, начали искать кислород. И слава Богу, нашли. После обеда ситуация стабилизировалась, в больницу привезли кислород. Но оказалось все только начинается. Во вторник, 27 октября, в 03:45 тревожный звонок из больницы: "Опять закончился кислород, без него ваша мама продержится максимум два часа". Наши мужья сели в машину и рванули в Торецк. Каким то чудом нашли еще один баллон и отвезли его в больницу”, — рассказала Виктория Бойко.

Впоследствии семья пациентки продолжила поиски и нашла еще шесть баллонов с кислородом.

“Теперь держим руку на пульсе и кислородные баллоны в запасе. Ведь в любой момент могу позвонить и нужно лететь, спасать мамочку. Вот такая медицина в наших городах. Сегодня (27 октября, — ред.) наша мамочка в больнице в очень тяжелом состоянии, но она дышит. Молимся за ее выздоровление”, — подчеркнула женщина.

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