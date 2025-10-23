ТСН в социальных сетях

"Мама, где ты?", "Не умру ли я?": первые минуты после удара РФ по детсаду в Харькове

Патрульные показали первые минуты после удара по детскому саду в Харькове.

Первые кадры из разбомбленного детсада в Харькове

Первые кадры из разбомбленного детсада в Харькове / © Управление ГСЧС в Харьковской области

Бодикамеры патрульных зафиксировали первые минуты после удара российского беспилотника по детскому саду в Харькове 22 октября.

Видео опубликовала пресс-служба Нацполиции

На кадрах видны руины, дым и детский плач. Малыши в отчаянии звали своих мам. Особенно трогательна реплика одного ребенка, который спрашивал полицейского, не умрет ли он.

Благодаря воспитателям, правильно отреагировавшим на сигнал воздушной тревоги, дети находились в укрытии. Это помогло избежать жертв.

«Боль этого дня превратилась в твердую решимость. За каждого ребенка, за право жить без страха мы продолжаем борьбу и обязательно победим», отметили в Нацполиции.

Напомним, вчера, 22 октября россияне беспилотником нанесли по детскому саду в Харькове. Дети, к счастью, остались живы, однако погиб 40-летний мужчина. Также пострадали семь коммунальщиков, работавших рядом.

