- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 177
- Время на прочтение
- 1 мин
"Мама, где ты?", "Не умру ли я?": первые минуты после удара РФ по детсаду в Харькове
Патрульные показали первые минуты после удара по детскому саду в Харькове.
Бодикамеры патрульных зафиксировали первые минуты после удара российского беспилотника по детскому саду в Харькове 22 октября.
Видео опубликовала пресс-служба Нацполиции
На кадрах видны руины, дым и детский плач. Малыши в отчаянии звали своих мам. Особенно трогательна реплика одного ребенка, который спрашивал полицейского, не умрет ли он.
Благодаря воспитателям, правильно отреагировавшим на сигнал воздушной тревоги, дети находились в укрытии. Это помогло избежать жертв.
«Боль этого дня превратилась в твердую решимость. За каждого ребенка, за право жить без страха мы продолжаем борьбу и обязательно победим», отметили в Нацполиции.
Напомним, вчера, 22 октября россияне беспилотником нанесли по детскому саду в Харькове. Дети, к счастью, остались живы, однако погиб 40-летний мужчина. Также пострадали семь коммунальщиков, работавших рядом.